Aka7even sta bene dopo l’incidente in auto, il messaggio ai fan: “È stato un tamponamento, solo spavento”

Aka7even – ph Pool Insabato Rovaris:Mondadori Portfolio via Getty Images

Aka7even, nome d'arte di Luca Marzano, ha voluto tranquillizzare i fan sulle sue condizioni di salute dopo un incidente: "Stiamo tutti bene, solo tanto spavento". Nei giorni scorsi, infatti, il cantante, tra i protagonisti dell'ultimo Festival di Sanremo insieme a LDA, era stato costretto a saltare un instore a seguito di un incidente. Il cantante di "Poesie clandestine" non era presente all'incontro dello scorso 26 marzo al centro commerciale "Centro d'Abruzzo" di Chieti dove i due artisti avrebbero incontrato il proprio pubblico e fatto un firmacopie. Era stato LDA – Luca D'Alessio – a spiegare il motivo dell'assenza, dicendo che Marzano aveva avuto un incidente: "Non voglio dire bugie" aveva spiegato il cantante.

La notizia ha cominciato a girare e sono stati tanti coloro che hanno scritto ad Aka7even anche sui social. Messaggi che hanno portato il cantante a voler fare una storia su Instagram per tranquillizzare i fan sul proprio stato: "Ragazzi sto ricevendo tanti messaggi riguardo all'incidente di ieri, quindi ci tengo a chiarire che c'è stato un tamponamento, ma stiamo tutti bene, solo tanto spavento – ha spiegato Marzano -. È tutto sotto controllo e io sono già tornato al lavoro. Grazie a tutti per la preoccupazione e l'affetto". Già in quella storia aveva dato appuntamento ai fan per il firmacopie di Catania.

La preoccupazione era dovuta al fatto che LDA aveva voluto spiegare che c'era stato un incidente ed era servito a poco rassicurare tutti sulle condizioni dell’amico: "Luca sta benissimo, ma era veramente tanto scosso. È rimasto traumatizzato da quello che è successo". Aka7even era alla guida della sua auto quando c'è stato un tamponamento con un motorino, e ad avere la peggio sarebbe stata proprio la persona sul mezzo a due ruote, lasciando il cantante colpito dall'accaduto. Marzano, comunque, sta bene e prosegue il tour, questa sera i due cantanti saranno a Ragusa, al CC Ibleo, ore 17.00, il 29 marzo alle 17 a San Giovanni Teatino (CH), Centro d’Abruzzo, l'11 aprile alle 17 a Rimini (RN), CC Le Befane, il 12 aprile alle 17.30 a Rieti (RI), CC Perseo, il 18 aprile alle 17 a Taranto (TA), CC Porte dello Jonio, per chiudere il 19 aprile alle 17 a Montenero di Bisaccia (CB), CC Costa Verde.