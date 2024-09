video suggerito

Adele si ferma dopo il tour, l’annuncio dopo i concerti a Las Vegas: “Mi prenderò una lunga pausa” Adele ha annunciato l’addio alle scene “per un periodo incredibilmente lungo”. La cantante ha dichiarato che dopo i concerti che si terranno a Las Vegas, si prenderà una lunga pausa dalla musica. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il tour di Adele è stato un vero trionfo. La cantante ha emozionato migliaia e migliaia di fan ad ogni data, pur annunciando che si sarebbe presa una lunga pausa una volta conclusi tutti gli appuntamenti. Così, quindi, si prepara a salutare il pubblico di Las Vegas, dove si terranno gli ultimi dieci concerti, in attesa delle date americane previste nei weekend dal 25 ottobre al 23 novembre, e conferma la sua decisione di voler riposare, spiegando di non voler lavorare a nuova musica almeno per un po'.

L'annuncio di Adele

Lo aveva detto già in chiusura dei dieci concerti di Monaco, quando tra le lacrime aveva spiegato che non ci sarebbe stato un nuovo disco al quale aveva intenzione di lavorare. Ora, che si avvicina la conclusione con il pubblico di Las Vegas, ha dichiarato che per lungo tempo non comparirà su un palcoscenico:

Ho passato gli ultimi sette anni a rifarmi una vita e voglio godermela. Mi mancherete tantissimo. Mi sono davvero divertita a esibirmi per quasi tre anni, che è il periodo di concerti più lungo che abbia mai fatto e probabilmente il più lungo che farò mai. Non vi vedrò per un periodo incredibilmente lungo. Vi terrò nel mio cuore per tutta la pausa e ripenserò a questi concerti e a tutti quelli che ho fatto negli ultimi tre anni. È stato meraviglioso, ho solo bisogno di riposare.

L'ipotesi del matrimonio con Rich Paul

Tra i fan c'è chi ipotizza che non sia soltanto una questione di stanchezza, dopo una lunga serie di concerti e anche un periodo non particolarmente semplice dal punto di vista personale, ma che si tratti anche di una scelta pensata per dare spazio ad altri aspetti della sua vita. Secondo alcuni rumors, che parzialmente anche Adele avrebbe confermato, la cantante e il fidanzato Rich Paul starebbero valutando in maniera piuttosto seria, di sposarsi e magari anche di allargare la famiglia con un secondo figlio.