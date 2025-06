video suggerito

Addio a Brian Wilson, il fondatore dei Beach Boys è morto a 82 anni Il mondo della musica piange la scomparsa di un genio che, con i Beach Boys, ha lasciato un segno profondissimo sulla storia della musica.

A cura di Andrea Parrella

Addio a Brian Wilson, fondatore dei Beach Boys, morto pochi giorni prima di compiere 83 anni. Con la sua musica, insieme alla band che mai si è sciolta, ha scritto pagine indelebili della musica internazionale, segnando in modo inequivocabile il decennio degli anni Sessanta, influenzando il genere pop e rock della seconda parte del Novecento.

Il comunicato della famiglia

Wilson soffriva di un “grave disturbo neurocognitivo”, come la figlia aveva reso noto da tempo, spiegando che il musicista assumeva farmaci per demenza. Poche ore fa l'annuncio della morte di Wilson: “Siamo addolorati nell’annunciare la scomparsa del nostro amato padre Brian Wilson. In questo momento siamo senza parole. Vi preghiamo di rispettare la nostra privacy, poiché la nostra famiglia è in lutto. Sappiamo di condividere il nostro dolore con il mondo. Con amore e misericordia”.

La carriera di Wilson e la nascita dei Beach Boys

Surfin’ Usa, Wouldn’t It Be Nice, Good Vibrations, I get around. Difficile riassumere in pochi titoli e qualche riga la carriera di Wilson e il segno che i Beach Boys hanno lasciato sulla storia della musica. Wilson era nato il 20 giugno 1942 a Inglewood, vicino Los Angeles, in California. Sin dalla giovane età aveva mostrato propensione per la musica, suonano il pianoforte da bambino e insegnando ai fratelli a cantare in armonia, cosa che sarebbe poi diventata un autentico marchio di fabbrica dei Beach Boys. La passione di Wilson prese poi forma negli anni dell'adolescenza, diventando una sorta di percorso obbligato. Durante gli anni del college formò proprio con i fratelli Carl e Dennis, e insieme a Mike Love e Al Jardine, una band che inizialmente si chiamava Pendletones, nome scelto in onore di una popolare camicia di flanella che indossavano nelle foto pubblicitarie. Solo successivamente, per volere dell'etichetta discografica che li produceva, la band fu ribattezzata appunto Beach Boys.