Come d’aria di Ada D’Adamo ancora prima, l’editore: “Abbiamo fatto le nottate per stamparne più copie” Primo in classifica per la seconda settimana consecutiva, “Come d’aria di Ada D’Adamo, libro vincitore del Premio Strega ha obbligato l’editore Elliott a fare le nottate per stamparne altre migliaia di copie.

A cura di Redazione Cultura

Ada D’Adamo

Ada D'Adamo continua a condurre la classifica dei libri più venduti in Italia con il suo "Come d'aria", fresco vincitore del Premio Strega 2023. Il libro pubblicato da Elliot, infatti, continua a vendere, a conferma di quanto possa spostare questo premio, e premia un piccolo editore che negli anni ha tenuto duro nonostante momenti molto difficili e si ritrova per la seconda volta consecutiva in testa alla classifica, davanti a nomi blasonati. Il libro di Ada D'Adamo era stato appena selezionato per la dozzina quando l'autrice, malata di cancro, è morta. Quello della scrittrice era un libro attorno a cui si era creato già una enorme discussione, soprattutto per il tema affrontato e per il taglio che aveva deciso di dare proprio D'Adamo, che non ha fatto sconti a nessuno per quanto riguarda la costruzione della storia.

Il libro ha venduto in due settimane circa 35 mila copie, passando dalle 25 mila a circa 60 mila, come scrive La Repubblica, che ha intervistato Loretta Santini, tra i fondatori della casa editrice. Al quotidiano, infatti, ha raccontato delle difficoltà che hanno attraversato prima di poter vantare il proprio nome nel palmares del premio letterario più importante d'Italia. Una vittoria di questo tipo, infatti, comporta non solo lodi e vendite, ma anche un impegno enorme di stampa e distribuzione, per far sì di poter rispondere all'enorme mole di richieste da parte dei lettori, incuriositi dal libro e dalla storia.

"Non eravamo attrezzati ma ci siamo rimboccati le maniche – ha detto Santini a Raffaela De Santis -. I dipendenti della tipografia, la Print on Web di Frosinone, hanno preso talmente a cuore la cosa che hanno voluto lavorare anche nel weekend. La finale si è giocata di giovedì e loro fino alla domenica non hanno mai staccato per poter garantire le spedizioni di migliaia di copie alle librerie già dal lunedì mattina. Siamo riusciti a distribuire subito 120 mila volumi. Abbiamo fatto le spedizioni direttamente dalla tipografia senza passare per Messaggerie, il nostro distributore e alcuni di noi sono andati in tipografia a fascettare", ovvero a mettere ai libri le fascette con la vittoria dello Strega.

Questa vittoria è senza dubbio una boccata d'aria, dando respiro a Elliot e soprattutto la possibilità di lavorare con più calma e meno pressioni. Come d'aria, quindi, continua a dominare la classifica, davanti ad Antonio Manzini e il suo ELP (Sellerio), che riporta in libreria Rocco Schiavone, con "La banda dei carusi" (Einaudi) di Cristina Cassar Scalia che chiude il podio. Alle loro spalle vola la biografia dei BTS Beyond the Story (Mondadori) e La Bestia (Salani) di Carmen Mola.