Dopo la vittoria dello Strega, Come d’aria di Ada D’Adamo è il libro più venduto della settimana Ada D’Adamo è prima in classifica con Come d’aria: la scrittrice, scomparsa ad aprile, conquista la vetta dopo la vittoria del Premio Strega 2023.

A cura di Redazione Cultura

Gli effetti del Premio Strega sulla classifica si vedono immediatamente e così Ada D'Adamo con il suo "Come d'aria" vola in testa alla classifica dei libri più venduti, guadagnando dieci posizioni e passando dall'undicesima alla prima. La scrittrice, scomparsa a causa di un tumore l'1 aprile scorso, pochi giorni dopo aver saputo dell'inclusione nella dozzina del Premio, è per la prima volta prima, a pochi giorni dalla vittoria della 77a edizione del più importante premio letterario italiano, che si è aggiudicata con 185 voti, 15 in più della favorita iniziale Rosella Postorino, che con "Mi limitavo ad amare te" ne aveva conquistati 170.

È la prima volta di Elliot, l'editore che per prima aveva creduto in questa storia dolorosa che narra la storia di una mare e di una figlia disabile, malata di una malattia rara che non le permette di muoversi, di vedere e di parlare. Una diagnosi sbagliata ha portato alla nascita di Daria, nata con loloprosencefalia, una malformazione cerebrale che si abbatterà sulla famiglia della donna che qualche anno dopo scoprirà di avere un tumore. Quella di D'Adamo è una storia dolorosa – nata come lettera a un giornale e poi ampliata e resa in maniera più narrativa -, ma in cui la scrittrice non fa sconti a nessuno, né a sé, né alla figlia. Ballerina, quella di D'Adamo è una storia che viene raccontata soprattutto a partire dai corpi, quello della scrittrice, ballerina, e quello della figlia a cui, invece, è anche impedito di poter stare dritta.

Come d'aria – che aveva già vinto il Premio Strega Giovani, quindi, guadagna la prima posizione, davanti a ELP (Sellerio), il nuovo romanzo di Antonio Manzini, che riporta in libreria Rocco Schiavone, seguito, sul podio, da La banda dei carusi di Cassar Scalia e pubblicato da Einaudi. In quarta posizione c'è Carmen Mola con "la bestia" per Salani, seguita da È colpa mia di Mercedes Ron, sempre dello stesso editore. Tra gli italianiMatteo Bussola è quarto con "Un buon posto in cui feramrsi", seguito da "Tre ciotole", l'ultimo libro di Michela Murgia, che segna il ritorno alla forma fiction della scrittrice sarda. Per qanto riguarda lo Strega, da segnalare come anche Postorino abbia guadagnato quattro posizioni, passando dalla tredicesima alla nona.