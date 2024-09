A una settimana dal nuovo tour muore JD Souther, il cantante degli Eagles aveva 78 anni

video suggerito

JD Souther a 78 anni lascia un vuoto nel mondo della musica. La sua passione lo ha accompagnato fino alla fine, l'ultima esibizione era stata lo scorso 12 settembre.

A cura di Elena Betti

JD Souther

JD Souther, 78 anni e una passione per la musica che gli ha dato forza fino alla fine. Le sue esibizioni hanno continuato ad accompagnarci fino alla fine, l’ultimo spettacolo era stato la scorsa settimana, il 12 settembre in un locale nel Delaware. Un uomo per cui la musica era ancora linfa vitale, a breve avrebbe infatti dovuto iniziare un tour con Karla Bonoff, cantautrice degli anni ’70, la prossima settimana con la prima data a Phoenix, la prima data di dodici concerti che si sarebbero conclusi ad aprile 2025.

Oggi però è arrivata la notizia, inaspettata, della sua morte. A confermarlo è stato un rappresentante degli Eagles che ha informato il Los Angeles Times della morte “pacifica”, avvenuta nella casa del cantante in New Mexico.

I successi musicali

Cantante e autore di alcuni dei brani che hanno fatto la storia degli Eagles come Heartache Tonight e New Kid In Town, il suo rapporto di grande affetto con il frontman degli Eagles Don Henley ha portato alla scrittura di molti brani non solo per la band, ma anche per gli album da solista, tra queste, The Heart of The Matter.

Souther ha volato con le aquile – Eagles – affermandosi nel panorama musicale, ma ha anche collaborato con molti altri artisti da James Taylor a Bonnie Raitt, George Strait e le Dixie Chicks.

Stella della hall of fame degli scrittori musicali nel 2013, la carriera da cantante aveva già raggiunto l’apice nel 1979 con il brano You’re Only Lonley, consolidando poi il suo successo con ben otto album da solista, l’ultimo, Tenderness, pubblicato nel 2015.

La notizia della sua morte ha scosso il mondo della musica, tra i colleghi, un ricordo speciale è arrivato dal musicista Stephen Bishop che racconta: "JD e io abbiamo condiviso molti ricordi, ma uno che spicca è quando abbiamo scritto una canzone insieme chiamata For Love negli anni '80. Anche se non abbiamo mai finito la canzone, abbiamo fatto un demo, e conserverò per sempre quella collaborazione. JD era un talento notevole e i suoi contributi alla musica sono incommensurabili. Ci mancherà molto, ma la sua eredità vivrà nei cuori di coloro che lo conoscevano e lo amavano".

La sua anima continuerà a risuonare in tutte le canzoni scritte per gli Eagles, la band che lo ha portato al successo, come Best Of My Love, James Dean, The Sad Cafe e ricorderanno tutti i “Last good time – s – in town”, veramente dei momenti intensi grazie alle sue ultime esibizioni.

L’inizio della carriera

Nato a Detroit e cresciuto ad Amarillo, in Texas, si avvicina alla musica prima suonando la batteria, poi la chitarra e insegue il suo sogno con coraggio, trasferendosi negli anni ‘60 a Los Angeles. Inizia ad esibirsi da solista e nel 1973 si unisce alla Souther-Hillman-Furay Band con Chris Hillman dei Byrds e Richie Furay dei Buffalo Springfield.

La sua carriera da solista però continua e prende piede nel 1979 con You're Only Lonely, quello che sarà il suo più grande successo commerciale. In pochissimo tempo, infatti, il pezzo svetta nella classifica adult-contemporary e raggiunge la settima posizione della Billboard’s Hot 100.

Negli anni ‘80 il cantante era arrivato alla stessa conclusione a cui è recentemente giunta anche Beyoncé: un rifiuto dei video musicali, percepiti come un qualcosa di eccessivo, che distrae dalla musica nuda e cruda, per lui l’unica cosa che contava davvero.

Non solo musica ma anche cinema. La carriera cinematografica di JD inizia nel 1989, quando debutta nel film Always di Spielberg. Dal cinema si è poi spostato alle serie e programmi tv come Postcards From The Edge, Purgatory, My Girl 2, Deadline e un ruolo nella prima stagione della serie di musica country Nashville.