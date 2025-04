Meloni vuo’ fa’ l’americana e dopo Trump vede di JD Vance: il nuovo episodio di “Nel Caso Te Lo Fossi Perso” “Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi parliamo dell’aftermath dell’incontro tra Giorgia Meloni e Donald Trump, e del nuovo vertice, avvenuto oggi a Roma, con JD Vance. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Redazione

91 CONDIVISIONI condividi chiudi

È online un nuovo episodio di "Nel caso te lo fossi perso", il Podcast daily di Fanpage.it che, dal lunedì al venerdì alle 18.00, ti racconta la notizia più importante del giorno con la nostra giornalista, Annalisa Girardi.

I primi episodi di "Nel caso te lo fossi perso" saranno accessibili a tutti per qualche mese, per farvi conoscere questo nuovo contenuto di aggiornamento quotidiano. Poi diventerà riservato ai nostri abbonati, sperando che possa rappresentare un ulteriore motivo – se non lo avete già fatto – per abbonarvi e sostenere il nostro lavoro.

Si può ascoltare direttamente qui o su tutte le principali piattaforme audio (qui per Spotify, oppure Apple Podcast o anche Amazon Music).

Quello a Washington è stato un incontro fantastico. Parola di Giorgia Meloni, che oggi ha accolto JD Vance a Roma, nemmeno 24 ore dopo averlo incontrato alla Casa Bianca con Donald Trump. Aprendo al vicepresidente statunitense le porte di Palazzo Chigi Meloni ha detto di essere molto orgogliosa del rapporto privilegiato tra Italia e USA. E lui, da parte sua, ha detto di apprezzare molto la loro amicizia, si è detto ispirato da Roma e di essere ottimista sui negoziati in corso, sul fronte della guerra in Ucraina e su quello commerciale.

Questa mattina il vicepresidente – quello che aveva definito gli europei dei parassiti – è atterrato a Roma e dopo qualche ora ha incontrato Meloni a Palazzo Chigi per un pranzo di lavoro a cui hanno partecipato anche Antonio Tajani e Matteo Salvini. Accogliendolo Meloni ha fatto un bilancio, molto positivo, dell’incontro di ieri alla Casa Bianca e ha ripetuto come l’Italia possa essere un ottimo partner per gli Stati Uniti. Vance da parte sua ha detto di aver aggiornato la premier sull’andamento dei negoziati tra la Russia e l’Ucraina – delle trattative, lo ricordiamo, in cui l’Europa è praticamente esclusa – e ha detto che dalle ultime novità è ottimista sul fatto che si possa mettere fine a questa guerra brutale. E poi, ha detto, l’ha aggiornata sulla questione commerciale, sulle relazioni economiche con tutta Europa. In altre parole, hanno parlato dei dazi.

Se questo contenuto ti è piaciuto e vuoi accedere ai contenuti esclusivi e sostenere il nostro lavoro, abbonati a Fanpage.it cliccando qui.