Perché Beyoncé ha smesso di fare video musicali La pop star americana annuncia ufficialmente lo stop ai video musicali: "A volte un'immagine può essere una distrazione dalla qualità della voce e della musica".

A cura di Elena Betti

Tutti sanno che a “If you liked it than you should have put a ring on it” in Single Ladies si balla indicandosi l’anulare, ormai è diventato quasi un ballo di gruppo. E se si sa, è grazie al celebre video di Beyoncé che nel 2009 le valse il premio “miglior video” agli MTV VMAs. La regina del pop ci ha abituato a dei videoclip iconici, dalla gomma da masticare in Crazy In Love, alle auto distrutte con una mazza in Hold Up, video attesi tanto quanto i brani stessi. Ma ora cambia tutto, Beyoncé ha deciso di dare spazio solo alla musica, senza preoccuparsi di dare un contesto con dei videoclip.

Il motivo dello stop ai videoclip

Potevamo immaginare che la cantante avesse preso la via dello stop alla produzione di video musicali, dato che non aveva ancora pubblicato alcun video degli ultimi due album Renaissance e Cowboy Carter, nonostante il loro grande successo. Ora però abbiamo la conferma ufficiale di Beyoncé stessa, che in un’intervista a GQ ha spiegato i motivi della sua decisione. "La musica è così ricca di storia e strumentalizzazione, è sufficiente", spiega la pop star. "Ho pensato che fosse importante che, in un momento in cui tutto ciò che vediamo sono immagini, il mondo potesse concentrarsi sulla voce. Ci vogliono mesi per digerire, ricercare e capire la musica, ha bisogno di spazio per respirare da sola".

Un inno, quindi, alla musica prima delle immagini. "A volte un'immagine può essere una distrazione dalla qualità della voce e della musica” e, dopo anni di lavoro investiti nella scrittura e registrazione di nuovi brani e album, la cantante vuole che i suoi fan ascoltino e non vedano i suoi sforzi, secondo Beyoncé saranno i fan stessi a rendersi immagine delle sue parole. Soprattutto nel caso dell’album Renaissance, la cantante spiega quanto i fan e i concerti siano stati ben più importanti delle immagini che avrebbe potuto regalarci con un videoclip. L’album fu scritto durante la pandemia, il che ha reso il tour successivo e il film uscito nei cinema, due momenti ancora più intesi rispetto al normale. Con quell’album, "i fan di tutto il mondo sono diventati l'immagine", spiega la cantante. "Abbiamo tutti avuto l'immagine in tour. Poi abbiamo ottenuto più immagini dal mio film", anche senza videoclip, quindi, le immagini non mancheranno.

L'assenza di Beyoncé ai CMA 2024

Tra le immagini che sicuramente mancheranno c’è quella di Beyoncé ai Country Music Awards 2024. Secondo le notizie degli ultimi giorni, la cantante sarebbe infatti stata scartata dalle nomination della competizione nonostante il suo ultimo successo Cowboy Carter, a tutti gli effetti un album di ispirazione country, sia stato uno dei dischi di maggiore successo del 2024.

Quella di escluderla sembra una scelta ancora più strana se si considera che questo sembra proprio l’anno country di Beyoncé che, con Texas Hold ‘Em, è diventata la prima donna nera a raggiungere il primo posto nella classifica country negli Stati Uniti. Lo scorso aprile Billboard aveva infatti rivelato che il suo era stato il successo country più grande del 2024 e il miglior traguardo raggiunto dopo quello ottenuto nel 2023 da Taylor Swift con 1989 (Taylor’s Version).