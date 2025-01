video suggerito

A Napoli il terzo concerto di Una Nessuna Centomila contro la violenza sulle donne: come acquistare i biglietti Il terzo concerto evento di Una Nessuna Centomila, per sensibilizzare contro la violenza sulle donne, si terrà il prossimo settembre a Piazza del Plebiscito a Napoli. Tutte le info per acquistare i biglietti. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Francesco Raiola

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Fiorella Mannoia (LaPresse)

Sarà Piazza del Plebiscito a Napoli, il 25 settembre 2025, a ospitare la terza edizione di Una Nessuna Centomila, evento che aveva visto 100 mila persone riunite nel 2022 a Campovolo e 22 mila all'Arena di Verona nel 2024. Prima volta al Sud per il concerto che vedrà esibirsi alcune delle più grandi voci italiane che vogliono farsi sentire per sensibilizzare il Paese sulla violenza sulle donne: l'annuncio, però, non prevede ancora il cast, né i primi nomi che potrebbero essere comunque annunciati nei prossimi giorni, anche se in passato si sono esibite artiste come Fiorella Mannoia (Fondatrice e Presidente onorario), Emma, Alessandra Amoroso, Giorgia, Elisa, Gianna Nannini, Laura Pausini, Francesca Michielin, Noemi, Elodie, Annalisa, Big Mama, a cui si erano affiancati anche artisti come Samuele Bersani, Brunori Sas, Giuliano Sangiorgi, tra gli altri.

Come acquistare i biglietti per Napoli

Per quanto riguarda i biglietti per il concerto, organizzato e prodotto da Friends & Partners, questi saranno in vendita a partire dalle ore 16:00 di oggi, giovedì 23 gennaio, su Ticketone.it e nei punti vendita e prevendite abituali. Come comunicano le organizzatrici "i proventi dell’evento, al netto dei costi, saranno destinati ai centri antiviolenza individuati dalla Fondazione Una Nessuna Centomila sulla base di criteri trasparenti, di territorialità, in relazione alle esperienze e al bisogno. Come per tutte le edizioni, gli utilizzi di tutte le risorse economiche raccolte nell’ambito di UNA NESSUNA CENTOMILA verranno rendicontati e comunicati nella totale trasparenza".

Un concerto contro la violenza sulle donne

Come successo nelle due esibizioni precedenti, anche questa volta si prevedono grandi nomi della musica e del mondo dello Spettacolo che si esibiranno singolarmente o in duetto, dando vita a collaborazioni anche ex novo: "Tutti uniti per dire basta ai femminicidi, dare un aiuto concreto ai centri antiviolenza che sostengono e supportano le donne nei loro percorsi di fuoriuscita dalla violenza e sensibilizzare il pubblico contro questo fenomeno sociale e culturale" si legge nella nota stampa.

Cosa è la Fondazione Una Nessuna Centomila

Questo evento è organizzato proprio dalla Fondazione Una Nessuna Centomila, nata in seguito all’omonimo evento live del 2022, grazie alla volontà delle quattro fondatrici, che oltre a Mannoia sono Giulia Minoli (Presidente), Celeste Costantino e Lella Palladino (Vicepresidenti). La Fondazione nasce proprio per dedicarsi alla prevenzione e al contrasto della violenza sulle donne e lo fa supportando anche i Centri Antiviolenza e "per promuovere il cambiamento culturale nella società utilizzando linguaggi artistici come la musica, il teatro, il cinema; e per supportare progetti di educazione all’affettività nelle scuole".