Strage di Capaci: i mandanti esterni, l’esplosivo militare e il mistero del telecomando

Nuova puntata di Confidential sui misteri di Capaci: l’uso del Semtex militare, il telecomando e l’ombra di menti esterne a Cosa Nostra.

In questa nuova puntata di Confidential, il programma di inchiesta di Fanpage.it condotto da Francesco Piccinini, insieme a Marta Casà e Tommaso Ricciardelli, torniamo sul luogo di uno degli eventi più tragici della storia italiana: la strage di Capaci del 23 maggio 1992, in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e i tre agenti della scorta Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani.

La narrazione ufficiale ci ha raccontato per decenni di un attentato organizzato ed eseguito esclusivamente dalla mafia con 500 kg di tritolo. Tuttavia, nel corso di questo episodio, mostreremo elementi concreti che puntano in un'altra direzione: l'ombra inquietante di mandanti e collaboratori esterni a Cosa Nostra.

Il video vi guiderà attraverso alcune anomalie sconvolgenti. Partiremo dall'esplosivo: le perizie dell'FBI indicano la presenza di Semtex, un potente esplosivo plastico di uso esclusivamente militare, impossibile da reperire in una normale cava dalla manovalanza mafiosa. Analizzeremo poi la dinamica della detonazione: colpire un'auto in corsa a quella velocità richiede calcoli millesimali, sollevando il forte dubbio che non sia stato Giovanni Brusca ad azionare il telecomando, ma degli specialisti esterni abituati a operazioni di altissima ingegneria militare.

Esploreremo anche i buchi neri dei primi istanti dopo l'esplosione, come le fotografie scattate da un fotografo giunto subito sul posto, a cui il rullino fu immediatamente sequestrato da soggetti che si qualificarono come poliziotti. Infine, inseriremo l'attentato nel contesto storico e investigativo di Falcone, analizzando i possibili collegamenti con le sue indagini sull'eversione nera e sull'organizzazione paramilitare Gladio. Una puntata per comprendere come la vera storia di Capaci debba ancora essere scritta.