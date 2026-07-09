Angelo Napolitano replica all’inchiesta sullo Store, all’ex socio: “Racconta gli imbrogli che abbiamo fatto insieme”

Il Robin Hood dell’elettronica Angelo Napolitano, replica alle accuse dell’ex socio Stefano Arigliano, rivelando di aver truffato ed evaso fianco a fianco.

Angelo Napolitano, l’imprenditore campano e star di TikTok, è tornato ad attaccare il suo ex socio, Stefano Arignano, dopo le rivelazioni rilasciate ai nostri microfoni e mostrate in parte lo scorso martedì 7 luglio, durante l’ultima diretta di Confidential (la versione integrale delle dichiarazioni di Stefano Arignano e dell’inchiesta di Confidential E' DISPONIBILE QUI ).

Stefano Arignano ha rivelato lo schema che si nasconde dietro il fatturato di oltre venti milioni di euro delle società Napolitano Store fatto di debiti, pagamenti in nero e “frode carosello”.

La replica di Angelo Napolitano

Dopo la replica di ieri dell’imprenditore e di Rita De Crescenzo sui rispettivi canali TikTok, Angelo Napolitano torna a parlare e accusa (e si autoaccusa) di aver fatto imbrogli insieme, ma non solo, il tik toker lo accusa di dovergli molti soldi e minaccia di pubblicare nei prossimi giorni il totale delle fatture che Arignano non avrebbe mai pagato.

Secondo l’imprenditore, Arignano avrebbe parlato ai microfoni di Confidential per: “mettere le mani davanti. E di star perdendo: tempo, sonno e fantasia” . Per Angelo Napolitano quanto raccontato nell’inchiesta non sarebbe tutta la verità, perché le truffe milionarie che nel giro di poco gli hanno permesso di passare da un bilancio di modesta entità a un bilancio multimilionario, le avrebbero fatte insieme fin dall’inizio.

Napolitano ha concluso salutando tutti i suoi followers, clienti e anche "giacchettella" l’appellativo con cui Angelo Napolitano chiama Stefano Arignano.

La reazione dei followers

A sostenere Napolitano, è intervenuta anche Rita De Crescenzo, altra nota figura della piattaforma. La tiktoker con la sua lunga esperienza, lo ha invitato semplicemente a ignorare le malelingue. Molti, invece, i followers che accusano l’imprenditore campano, alcuni avvertono che "la finanza è alle porte", mentre altri ironizzano sul fatto che il suo prossimo video verrà registrato direttamente dal carcere di Poggioreale.