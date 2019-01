In pochi giorni ha composto per oltre duecento volte il numero di emergenza non perché aveva bisogno di assistenza ma solo perché era annoiata e voleva divertirsi ma così facendo ha intasato irrimediabilmente le linee telefoniche del pronto intervento impedendo di fatto soccorsi tempestivi a chi aveva bisogno tra cui un bambino in arresto cardiaco. Per questo motivo la 22enne britannica Victoria Cross è stata trascinata in tribunale e condannata a 18 mesi con pena sospesa oltre al pagamento di una pesante multa. Secondo l'accusa, la donna ha continuato chiamare il 999 centinaia di volte nei giorni tra Natale e Capodanno prendendosi gioco ogni volta degli operatori che le chiedevano di cosa avesse bisogno.

Anche quando gli hanno spiegato che così rallentava la macchina dei soccorsi per chi realmente ne aveva bisogno, avrebbe risposto: "Continuerò a farlo perché sono annoiata e non me ne frega di nessun altro". Inizialmente gli operatori sono stati costretti a prendere sul serio ogni singola chiamata effettuata da Cross in quanto avrebbe potuto essere un'emergenza ma infine hanno bloccato il suo numero. Nemmeno a questo punto però la donna si è arresa: si è recata in un negozio e ha comprato diverse sim card per il suo telefono cellulare in modo da poter continuare a chiamare. "Il nostro staff lavora per salvare vite umane e aiutare le persone. Continueremo a collaborare con la polizia per perseguire coloro che abusano del nostro servizio e garantire così che il nostro supporto sia disponibile per coloro che ne hanno veramente bisogno" ha spiegato una portavoce dei servizi di emergenza.