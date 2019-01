"Danzica è un porto, deve sempre essere un rifugio per chi arriva dal mare". A dirlo, nelle settimane e nei mesi scorsi, Pawel Adamowicz, il sindaco della città polacca di Danzica morto oggi in ospedale dopo essere stato accoltellato la sera di domenica 13 gennaio durante un concerto di beneficenza di fronte a migliaia di persone. A nulla è valsa la solidarietà dei suoi concittadini, che a centinaia si sono messi in coda fuori dall'ospedale in cui era ricoverato per donargli il sangue e fargli sentire vicinanza e affetto mentre lottava tra la vita e la morte.

Pawel Adamowicz era il sindaco di Danzica dagli anni Novanta, e lo scorso anno era stato confermato alla guida della città con il 65% dei voti. Figura politica di spicco, aveva idee politiche liberali e progressiste e voleva che la sua città fosse aperta al mondo e vicina ai più deboli, come lo era stato nei decenni scorsi diventando teatro di scioperi operai e decine di importanti manifestazioni.

Nel corso dei suoi sei mandati Pawel Adamowicz ha sempre operato per il riconoscimento dei diritti di tutti: non solo per i migranti, verso i quali continuava a rappresentare la città come pronta ad abbracciarli nel suo grande porto sul Mar Baltico, ma anche per il riconoscimento dei diritti delle persone lesbiche, gay, bisessuali e transessuali (LGBT), arrivando a fornire il patrocinio per il Gay Pride del 2018 e partecipando in prima persona alla sfilata.

Insomma, il profilo di Adamowicz era quello di un progressista liberale. A colpirlo ieri un ventisettenne, che dopo averlo accoltellato al cuore sul palco della manifestazione di beneficenza ha subito preso il megafono per urlare di essere stato arrestato ingiustamente, durante il governo di Piattaforma civica, partito di cui il primo cittadino è stato membro in passato. Le indagini stanno cercando di spiegare come il killer, che era appena uscito dal carcere dopo una condanna per rapina a mano armata, sia entrato in possesso di un pass per la stampa che ha usato per accedere al palco.