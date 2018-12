Drammatico incidente stradale in Calabria, dove la notte scorsa due giovanissimi hanno perso la vita dopo lo scontro tra un'auto e un suv sulla statale 106 a Simeri Mare, in provincia di Catanzaro, al chilometro 194. Giuseppe Putrone e Alessio Bianco, questi i nomi delle vittime, di 18 e 19 anni, erano a bordo di una Fiat 600 quando per cause ancora in via di accertamento si sono scontrati con un suv della BMW. L'impatto è stato talmente violento che Alessio è morto sul colpo. Giuseppe, invece, è stato estratto dai vigili del fuoco dalle lamiere che era in condizioni gravissime. Trasferito al pronto soccorso dell'ospedale della città calabrese, è deceduto però poco dopo per le ferite riportate.

Risulta ferito, invece, il passeggero alla guida del suv. Parti delle vetture sono state proiettate a diverse decine di metri dal luogo dello scontro per cui la strada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia per ore per permettere alle forze dell'ordine la messa in sicurezza della zona ed effettuare tutti i rilievi del caso. Non è questa la prima volta che si verificano incidenti mortali sulla statale 106, tristemente ribattezzata come "la strada della morte", come sottolinea l'Associazione Basta Vittime Sulla Strada Statale 106, nata, si legge sui social network, per fermare la strage stradale sulla strada Statale 106 ionica calabrese: "Ci stringiamo alle famiglie che ora sono nel dolore per la perdita dei loro ragazzi", si legge sulla loro pagina Facebook, dove sono state pubblicate anche le foto della tragedia.