"Al premier maltese Joseph Muscat che ho contattato personalmente questa sera ho chiesto chiaramente che si facesse carico almeno del soccorso umanitario delle persone in difficoltà che si trovano sull'Aquarius. Muscat, pur comprendendo la situazione, non ha assicurato però alcun intervento anche in chiave umanitaria. Si conferma l'ennesima indisponibilità di Malta, e dunque dell'Europa, a intervenire e a farsi carico dell'emergenza". Lo afferma il premier Giuseppe Conte, mentre è ancora in corso il vertice con i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio.

"E' stato disposto l'invio di due motovedette con medici a bordo pronti a intervenire al fine di garantire la salute di tutti gli occupanti dell'Aquarius che dovessero averne necessità", assicura poi il presidente del Consiglio. La nave con a bordo i 629 migranti si trova ancora nel braccio di mare tra la Sicilia e Malta, poco a Nord dalle coste maltesi.

"L'Italia si ritrova ad affrontare in totale solitudine l'emergenza immigrazione. Il problema è stato da me posto – spiega Conte – anche nel corso del G7 a tutti i partner europei in questi ultimi giorni dove ho anticipato che i flussi migratori devono essere gestiti in maniera condivisa anche per ciò che riguarda tutte le iniziative volte a prevenire le partenza. Il regolamento di Dublino va radicalmente cambiato".

Il governo italiano ha chiesto formalmente chiarimenti a quello maltese, e rimane in attesa di una spiegazione ufficiale, per capire "perché La Valletta non ha voluto accogliere la nave carica di oltre 600 naufraghi e contemporaneamente chiede al comandante dell'imbarcazione Ong Aquarius se abbia ricevuto la disponibilità da Malta di sbarcare i naufraghi, come dichiarato dall'ambasciatrice maltese in Italia". Ma resta il fermo "no" dell'Italia, che finora non ha consentito alla nave dell'Ong di attraccare in un porto siciliano.

L'Ong intanto si prepara ad affrontare la notte in mare: "La nave Aquarius – ha scritto Msf in un tweet – ha ricevuto istruzioni dal coordinamento della Guardia Costiera italiana di rimanere in standby nell'attuale posizione, a 35 miglia nautiche e 27 da Malta".

Secondo il premier maltese Joseph Muscat l'Italia violerebbe le leggi internazionali: "Siamo preoccupati per la direzione presa dalle autorità italiane sull'Aquarius, che è in alto mare. Vanno manifestamente contro le leggi internazionali e rischiano di creare una situazione pericolose per tutti coloro che sono coinvolti".

La posizione di Di Maio

Il ministro del Lavoro Luigi Di Maio replica così: "Bella risposta, questa vicenda dimostra quello che abbiamo sempre detto, che mentre noi ci siamo fatti carico di un'emergenza straordinaria loro si fanno gli affari loro".

"L'Europa deve battere un colpo, questa vicenda dimostra che siamo stati lasciati soli. Mentre noi siamo stati disposti per anni ad accogliere migliaia di migranti, Malta non è disponibile ad accogliere centinaia. Questa Europa non è solidale e o l'Ue diventa solidale o è un problema per il Paese" – afferma il vicepremier –"Spero che le massime autorità intervengano e ci diano una mano".