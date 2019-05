Non è ancora uscito ed è già in cima alle classifiche dei bestseller online. Il “caso Altaforte” ha scatenato una lunga serie di polemiche, rinunce e denunce, ma anche il successo immediato del libro intervista di Matteo Salvini. Al momento il volume, pubblicato dall'editore di CasaPound, è uno dei più ricercati e venduti su Amazon. Francesco Polacchi, inscritto nel registro degli indagati per apologia di fascismo a seguito dell’esposto in procura del sindaco di Torino Chiara Appendino, parla ancora, ringraziando "Raimo, Zerocalcare, Wu Ming per l’occasione".

Numero uno in “Scienze politiche” e “Biografie”

in foto: Il libro di Matteo Salvini è in questo momento in cima alle classifiche di preordini di Amazon.

Ma come è possibile? Molto semplicemente, il libro “Io sono Matteo Salvini. Intervista allo specchio” risulta, al momento, in cima alle classifiche di preordini in ben tre categorie. Primo assoluto in “Libri”, nella categoria “Strutture e processi politici”, primo in “Scienze politiche” e avanti anche in “Biografie e autobiografie”. L’intervista biografica del Ministro dell’Interno ha scalzato Leonardo da Vinci e Freddie Mercury nella categoria “Bio” e, ironia della sorte, titoli come “Mussolini ha fatto anche cose buone. Le idiozie che continuano a circolare sul fascismo” di Francesco Filippi.

Si tratta ovviamente di classifiche che variano molto in poco tempo, estremamente dinamiche, che vengono costantemente aggiornate in base alle vendite, ma al momento il libro del Ministro dell’Interno regna incontrastato anche su Amazon, e prima di lui soltanto un volume di letteratura per ragazzi, “Entra nel mondo di Luì e Sofì. Il fantalibro dei Me contro Te”. La scorsa settimana la situazione del libro era ben diversa: si trovava all'incirca alla posizione numero 4 mila. La polemica è stata davvero fruttuosa: migliaia di persone in queste ore sta ordinando il volume, rilanciandolo in cima all'elenco di successi venduti dalla nota piattaforma online.