Violenza tra i banchi nella periferia di Cagliari. Tre episodi di bullismo in un solo giorno scolastico. Tutto è avvenuto all'istituto Alberghiero di Monserrato dove prima due studenti hanno litigato all'esterno della struttura scolastica, poi un ragazzo, ripreso per l'uso del cellulare in classe, ha aggredito una professoressa. Il primo episodio è avvenuto in mattinata, prima del suono della campanella. Strattoni, qualche insulto ma i due ragazzi sono stati calmati dall'intervento di una docente. Una volta giunti all'interno, però, i due studenti hanno continuato a litigare. I docenti, spaventati, hanno dovuto chiamare il 112 per fermarli e spaventarli. Alla fine dell'orario scolastico, nello stesso istituto, un nuovo episodio di violenza in aula, il più grave. Un'insegnante dopo aver rimproverato un suo alunno 14enne perché utilizzava il cellulare durante l'orario di lezione, è stata colpita con un pugno al viso. La professoressa ha perso l'equilibrio, è caduta a terra ed è svenuta per alcuni secondi. Sul posto sono giunti i carabinieri e l'ambulanza. L'insegnante è stata medicata e dichiarata guaribile in 3 giorni.

"Non erano mai accaduti episodi di questo genere e di questa gravità- ha detto all'ANSA la dirigente scolastica Beatrice Pisu – abbiamo convocato gli organi collegiali per prendere i dovuti provvedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili. La nostra è sempre stata una scuola tranquilla, in cui i ragazzi rispettano le regole". Il nuovo anno scolastico si sarebbe però aperto con qualche problema soprattutto fra i nuovi studenti che arrivano dalle medie. "Fra di loro ci sono alcuni elementi poco scolarizzati – ha evidenziato la preside – sembra che non abbiano valori, comunque sono pochissimi elementi che però stanno rovinando il gruppo. La situazione non è generalizzata. Riuniremo il corpo docente per trovare una soluzione a questo problema".