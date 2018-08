Una donna di quarantasei anni caduta in mare da una nave da crociera è stata miracolosamente salvata dalla guardia costiera croata dopo aver passato circa dieci ore nelle acque dell'Adriatico. Lo ha riferito la stessa guardia costiera. La donna caduta in mare è di nazionalità britannica, ma per il momento non è stato reso noto il suo nome. Salvata dal mare, è stata portata in ospedale a Pula. Da quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita. La passeggera si trovava a bordo di una nave della Norwegian Star, a circa 60 miglia dalla costa della Croazia. Il dramma si è consumato tra la notte di ieri e questa mattina.

Trovata dopo 10 ore poco lontano dal luogo della scomparsa – Ancora da chiarire la dinamica dell'episodio, che si sarebbe verificato intorno alle 21,30 di sabato sera. Una nave da soccorso croata, subito mandata alla ricerca della scomparsa, assieme a un aereo, l'ha trovata questa mattina mentre nuotava poco lontana dal luogo dove si immagina che sia precipitata in acqua. Le circostanze dell'incidente sono in corso di accertamento. Un portavoce del ministero degli Affari marittimi della Croazia ha dichiarato che è ancora da chiarire se la donna sia caduta o se sia volontariamente saltata giù in mare. Per chiarirlo saranno analizzate le immagini delle telecamere installate sulla nave da crociera.

La donna ha ringraziato chi l'ha salvata dal mare – Il capitano della nave che l'ha salvata, Lovro Oreksovic, ha intanto raccontato che la passeggera era esausta aggiungendo che lui e il suo equipaggio erano “estremamente felici di aver salvato una vita”. La stessa donna, finalmente in salvo, ha rilasciato un'intervista ai media croati per ringraziare "questi meravigliosi ragazzi che mi hanno salvato".