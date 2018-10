Estremista di destra omofobo e sessista, profondamente razzista nei confronti degli afro latino-americani, nostalgico della dittatura militare degli anni 70-80. E' il profilo di Jair Bolsonaro, 63 anni, il candidato nazionalista che al primo turno delle elezioni presidenziali brasiliane ha conseguito un sorprendente 48,03% dei consensi arrivando a sfiorare la vittoria prima ancora del ballottaggio e rifilando oltre 20 punti di distacco al progressista Fernando Haddad, sostenuto anche dall'ex presidente Lula.

Jair Messias Bolsonaro, figlio di genitori di origini italiane, è un ex militare noto per le sue posizioni di destra radicale, da mesi in testa a tutti i sondaggi dopo l'esclusione dell'ex presidente Lula dalla corsa alla guida del Brasile. Candidato dal Partito Social Liberale (Psl), è considerato un razzista con posizioni omofobe e populiste che non ha mancato di esprimere ripetutamente in questi mesi di campagna elettorale, ad esempio quando propose di usare il pugno di ferro per combattere la criminalità: "Se un poliziotto uccide 20 delinquenti non lo metto sotto inchiesta, gli do una medaglia", ha dichiarato proponendo che siano abolite le leggi che puniscono le forze dell'ordine che commettono abusi. E ancora: “La violenza va combattuta con una violenza più forte”. Come se non bastasse, secondo Bolsonaro è giusto che lo stipendio delle donne sia più basso di quello degli uomini. E per finire l'immancabile frase omofoba: “Preferisco avere un figlio morto che gay”. Posizioni estremiste, in qualche modo sostenute dal ministro degli interni italiano Matteo Salvini, che ha commentato il risultato elettorale del brasiliano: "Anche in Brasile si cambia. Sinistra sconfitta e aria nuova".

Come Salvini anche Bolsonaro ha un grande seguito sui social network dove risulta essere il politico più amato con 8,5 milioni di sostenitori. Nato nel 1955 a Campinas, nello Stato di San Paolo, dopo essersi diplomato all'Academia Militar das Agulhas Negras ha servito per un breve periodo nelle unità di paracadutismo dell'esercito ed è sempre stato descritto come aggressivo e ambizioso. Sposato per tre volte, la sua ultima moglie Michelle de Paula Firmo Reinaldo dopo essere stata assunta come semplice segretaria ha scalato posizioni e ruoli triplicando in pochi anni il suo stipendio, fin quando dei giudici non ne hanno stabilito il licenziamento spiegando che aveva beneficiato dei favori del marito, nel frattempo diventato un politico di successo.