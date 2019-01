Sono ore di forte apprensione tra studenti e insegnanti di un istituto professionale di Bologna, dove un ragazzo di 17 anni che frequenta il quarto anno ieri mattina ha accusato improvvisamente un malore dal quale non si è ancora ripreso. Il giovane durante una lezione si è sentito male, è caduto ed ha battuto la testa sul pavimento: immediata la chiamata al 118, con un'ambulanza intervenuta nel giro di pochi minuti a prestare soccorso. Lo studente è ora ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Bellaria, dove è tenuto in coma farmacologico e costantemente monitorato dai medici. I soccorritori intervenuti ieri hanno emesso una diagnosi drammatica: il ragazzo ha riportato un'emorragia cerebrale.

Il dramma si è consumato ieri mattina intorno alle 10: il giovane stava assistendo alla lezione insieme ai suoi compagni di classe quando ha chiesto all'insegnante il permesso di uscire per prendere una boccata d'aria, spiegando che non si sentiva affatto bene. Il diciassettenne sarebbe quindi uscito nel cortile della scuola per fare una passeggiata, poi sarebbe improvvisamente caduto per terra urtando la testa. Ad accorgersi di lui e dare immediatamente l'allarme è stata una professoressa, che non ha esitato a chiamare un'ambulanza. Ancora da stabilire quali siano state le cause del malore e se l'emmoragia cerebrale sia stata la causa della caduta, oppure se ne sia invece stata la conseguenza.