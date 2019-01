Bimba di 2 mesi trovata morta nella culla con sangue che le usciva dal naso: chiesta autopsia

Tragedia a San Cipirello, nel Palermitano, dove una bimba di 2 mesi è stata trovata senza vita dai genitori nella culla con del sangue che le fuoriusciva dal naso. Il pm di turno ha disposto l’autopsia: gli inquirenti non escludono il decesso per cause naturali, ma potrebbe essersi trattato anche di un incidente. Indagini in corso.