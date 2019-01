in foto: Domemica Paparella

Sono ore di ansia a Triggiano per la scomparsa di Domenica Paparella, detta Mimma, 55 anni, svanita a bordo della sua auto il primo gennaio. La donna vive con il figlio nella cittadina in provincia di Bari, dove in queste ore sono in corso per le ricerche. Mimma si è allontanata la mattina del primo giorno dell'anno, intorno alle 10 e 30, a bordo di una Ford Festa Nera targata EB395WV, non ancora rintracciata dalle forze dell'ordine. Ha con sé il cellulare che risulta spento.

Come riconoscerla e chi contattare

La donna ha capelli biondi e occhi castani, è alta 165 cm e ha una rosa con la scritta “la vita continua” tatuata sul polso sinistro. "Se qualcuno avesse notizie o dovesse avvistarla può contattare immediatamente i numeri: 3463604208 – 3474903425”, scrivono i familiari su Facebook. Apparentemente non ci sono motivi per ipotizzare un allontanamento volontario, ma tutte le piste sono al vaglio delle forze dell'ordine, compresa quella dell'incidente.