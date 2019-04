Si è sentito male, ma ha avuto la forza di accostare il camion che stava guidando, fermandolo nella corsia di emergenza, e ha perso i sensi. Inutili sono stati i tentativi di rianimazione effettuati dai sanitari del 118 giunti immediatamente sul posto. È morto così un camionista di 60 anni, di cui non è stata ancora resa nota l'identità, questa mattina, giovedì 18 aprile, sull'autostrada A18 in direzione Bardonecchia, in provincia di Torino, all'altezza del chilometro 2+900, nel territorio di Rivoli. Il tratto interessato è stato chiuso per permettere l'intervento dell'elisoccorso, causando lunghe code in entrambe le direzioni, dove permangono rallentamenti. Sono tutt'ora in corso i rilevi e gli accertamenti della Polstrada di Susa. Sul posto sono giunti anche i tecnici Ativa e Sitaf. Per chi deve andare verso le montagne, l'ingresso obbligatorio è ad Avigliana. A seguito dell'incidente, si è registrato traffico congestionato sia in autostrada sia lungo la tangenziale sud di Torino, ma la situazione sta lentamente tornando alla normalità.

Un episodio simile si è verificato solo qualche giorno sempre sulla Torino-Bardonecchia. Lo scorso 1 aprile il conducente di un tir è stato colto da malore e il mezzo si è schiantato contro il guardrail all'altezza del Km 54+600. L'uomo, classe 1969 e residente in provincia di Vicenza, è stato sbalzato fuori dal camion ed è stato per questo trasportato in prognosi riservata all'ospedale Cto di Torino. L'autostrada anche in quel caso è rimasta chiusa per ore prima che il traffico tornasse regolare.