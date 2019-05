Gravissimo incidente domenica alla Gran Fondo della Versilia, tradizionale e frequentatissima gara ciclistica. Per motivi ancora tutti da accertare, un'auto è finita sul percorso della gara travolgendo e ferendo due atleti in maniera grave. Ad essere coinvolti sono stati due ciclisti milanesi: un 43enne che ha riportato diverse fratture in varie parti del corpo ma è rimasto sempre vigile ed è ricoverato ora all’ospedale Versilia e un 53enne che invece è andato in arresto cardiaco e ha perso conoscenza tanto da dover essere trasportato direttamente all’ospedale Cisanello di Pisa dove ora è ricoverato in condizioni disperate. L'episodio intorno alle 10 di domenica lungo discesa dal Cipollaio in Alta Versilia, in località Retignano, frazione del comune di Stazzema, nella provincia di Lucca.

Secondo una prima ricostruzione, i ciclisti in discesa si sono ritrovati improvvisamente di fronte la vettura che invece risaliva la strada e l'impatto è stato inevitabile. Il primo ha tentato di scansarsi all'ultimo momento ma è finito rovinosamente a terra, mentre il secondo è stato preso in pieno dalla parte anteriore sinistra del mezzo, è finito sul parabrezza che è stato quasi sfondato e infine è caduto sull'asfalto. Un impatto impressionante che ha lasciato il 53enne Roberto Silva tramortito sull'asfalto. Sul sposto in poco tempo sono accorsi i servizi di emergenza medica a seguito della gara ciclistica raggiunti poi da altri sanitari del 118. Il ferito meno grave è stato stabilizzato e trasportato con l'ambulanza all'ospedale più vicino, invece per il 53enne è stato necessario il trasporto in elicottero.

Vista la gravità delle ferite infatti è stato attivato l’elicottero Pegaso che è atterrato a Retignano e ha provveduto poi al trasferito in codice rosso a Pisa. Sul luogo dell'accaduto sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia stradale per i rilievi del caso. Ora sotto esame sono anche gli organizzatori della gara che dal loro canto si difendono spiegando che le strade erano chiuse al traffico. "Noi abbiamo fatto di tutto per garantire la sicurezza dei ciclisti. Abbiamo utilizzato oltre 130 volontari per presidiare ogni incrocio. Avevamo anche informato puntualmente la cittadinanza del passaggio dei corridori, sia attraverso i giornali, ma anche distribuendo volantini nei paesi attraversati dalla corsa. La gente insomma era informata, non sappiamo come sia potuto accadere" hanno spiegato.

Il territorio attraversato dai ciclisti in effetti era chiuso al traffico con ordinanza della Prefettura di Lucca ed erano stati affissi cartelli per avvisare gli automobilisti. Una spiegazione forse può essere trovata nel fatto che la donna al volante, una ragazza di 21 anni, abita proprio in zona a poche centinai adi metri dall'accaduto. Al momento del fatto inoltre buona parte del gruppo era già passato.