Fortunata scoperta in Australia, dove un uomo ha trovato una pepita d’oro di quasi un chilo e mezzo. Una pepita d’oro che ha un valore approssimativo di 100mila dollari australiani, ovvero circa 70mila euro. E il fortunato l’ha trovata, secondo quanto riportato dai media, grazie a un metal detector mentre vagava nelle miniere dell’ovest del Paese. La foto della pietra è stata condivisa su Facebook e Matt Cook – un commerciante di Kalgoorlie che nel suo negozio fornisce attrezzature per i cercatori d'oro – ha raccontato alla Bbc che non poteva credere ai suoi occhi quando l'uomo è entrato e gli ha mostrato quanto dissotterrato. Anche perché ritrovamenti di tale entità – a confermarlo gli esperti – avvengono poche volte all’anno. L'uomo ha raccontato di aver rilevato la presenza di saltrati, circa 45 centimetri sotto la superficie e di avere trovato la pepita d’oro per puro caso. “Era grande come un pacchetto di sigarette ma aveva l'inconfondibile densità dell'oro”, ha spiegato.

La maggior parte delle pepite che vengono trovate ha un peso di circa 14 grammi – Sam Spearing, direttore della Western Australia School of Mines, ha spiegato che la ricerca d’oro è popolare nella zona di Kalgoorlie, dove tra l’altro viene estratto circa i tre quarti dell’oro australiano: “Tante persone vanno in giro come ricercatori d’oro nel fine settimana, come hobby. Altre persone lo fanno a tempo pieno. La maggior parte delle pepite che vengono trovate ha un peso di circa 14 grammi, ma questi ritrovamenti accadono frequentemente”.