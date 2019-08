Un uomo italiano di 66 anni è stato trovato senza vita stamattina in un'automobile parcheggiata a Zurigo: stando ai primi elementi dell'inchiesta l'anziano sarebbe stato ucciso, anche se sulle modalità del delitto non sono ancora emersi dettagli. L'allarme – rende noto la polizia comunale – è stato dato poco prima delle cinque di stamani da un passante, che ha notato il corpo di una persona in un Suv parcheggiato nel posteggio della piscina comunale Auhof, nel quartiere di Schwamendingen, a nord-ovest del centro della città. La vettura aveva targhe svizzere, riferiscono le autorità, senza specificare di quale cantone.

Non sono ancora noti la dinamica e i retroscena del delitto. La polizia ha lanciato un appello ad eventuali testimoni o a persone che possono aiutare a far luce sul fatto di sangue. Per il momento nessuna ipotesi è stata esclusa e gli inquirenti stanno indagando a tutto campo.