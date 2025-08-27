Violento scontro tra un’auto e un quad in Val d’Ayas, muore un ragazzo di 20 anni

Un ragazzo di 20 anni, residente a Strambino (Torino), è morto nella serata di martedì 26 agosto all’ospedale Parini di Aosta, dove era giunto in condizioni critiche dopo essere rimasto coinvolto in un grave incidente stradale. Il giovane si chiamava Manoel Elia Foggetti. Ieri sera era alla guida di un quad che, per cause da chiarire, si è scontrato con un’auto. Indagini in corso.

Un ragazzo di 20 anni, residente a Strambino, in provincia di Torino, è morto nella serata di martedì 26 agosto all'ospedale Parini di Aosta, dove era giunto in condizioni critiche dopo essere rimasto coinvolto in un grave incidente stradale. Il giovane si chiamava Manoel Elia Foggetti.

Secondo quanto è stato ricostruito, era alla guida di un quad che, per cause che sono ancora in fase di accertamento, si è scontrato con un' auto. L'incidente è avvenuto intorno alle 21.30 di ieri lungo la strada regionale 45 della Val d'Ayas, all'altezza di frazione Cornu, poco a valle di Periasc.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 con l'elisoccorso e i Carabinieri della stazione di Verrès, della compagnia di Chatillon/Saint-Vincent, che sono stati incaricati di effettuare tutti i rilievi del caso. Saranno utili per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.

Il giovane è apparso fin da subito in condizioni critiche, è stato stabilizzato sul posto e poi trasportato con l'elicottero al Pronto soccorso del nosocomio di Aosta, dove purtroppo è deceduto nelle ore successive. Troppo gravi le ferite riportate nello scontro con l'automobile.

Dell’assistenza dei sanitari ha avuto bisogno anche uno degli occupanti della vettura, il conducente. L'uomo è stato soccorso sul luogo dell'incidente, è stato trovato in buone condizioni fisiche ma sotto choc. Anche lui è stato portato in ospedale per accertamenti.

La dinamica del sinistro e le eventuali responsabilità a esso collegate, come già anticipato, sono ancora tutte da chiarire.

Circa un mese fa un 19enne, Pietro Adobati, era morto in un incidente simile durante le vacanze che stava trascorrendo in Croazia. Il ragazzo era deceduto sul colpo dopo un violento scontro con un'automobile mentre si trovava alla guida di un quad. A nulla erano serviti gli sforzi dei soccorritori.