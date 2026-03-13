Violento scontro tra un’auto e un mezzo per la pulizia delle strade nel Torinese: muore l’automobilista

All’alba a Villar Dora, nel Torinese, un uomo è morto dopo un violento scontro tra un’auto e un mezzo per la pulizia delle strade: inutili i soccorsi. Un’altra persona è rimasta ferita.

Immagine di repertorio

Tragedia nel Torinese nella mattina di oggi venerdì 13 marzo. All'alba a Villar Dora un uomo è morto dopo un violento scontro tra un'auto e un mezzo per la pulizia delle strade: l'impatto è avvenuto in via Cumine non lontano dallo svincolo autostradale di Avigliana Ovest. Dovrà essere ancora accertata la dinamica dell'incidente. Subito sono scattati i soccorsi ma purtroppo per il conducente della vettura non c'è più stato nulla da fare. Stando alle prime informazioni sarebbe morto sul colpo. La vittima aveva 55 anni.

Sul posto sono intervenuti poco prima delle 7 i sanitari del 118 di Azienda Zero, con due ambulanze inviate dalla centrale operativa di Torino. I medici hanno dichiarato il decesso dell'automobilista mentre è stata soccorsa una seconda persona rimasta coinvolta nell'incidente: è stata trasportata in ambulanza all'ospedale di Rivoli.

Intanto sul luogo dell'impatto sono arrivati in poco tempo anche i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Rivoli. Spetterà ora a loro ricostruire secondo per secondo la dinamica dell'accaduto. La strada intanto è stata chiusa al traffico per consentire i soccorsi e i rilievi.