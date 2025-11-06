Attualità
video suggerito
video suggerito

Violento scontro tra un’auto e un bus con 20 studenti nel Torinese: morto l’automobilista, feriti i giovani

Un bus con a bordo 20 studenti si è scontrato con un’auto ad Arignano, nel Torinese. L’impatto è stato violento tanto che l’automobilista è morto sul colpo.
Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora
A cura di Giorgia Venturini
13 CONDIVISIONI
Immagine

Grave incidente nel Torinese. Un bus con a bordo 20 studenti si è scontrato con un'auto ad Arignano, nel Torinese. L'impatto è stato violento tanto che l'automobilista è morto sul colpo. Ferirti tutti e 20 i ragazzi che stavano andando a scuola: non sarebbero gravi. Sarebbero state coinvolte in tutto 50 persone.

Ora si sta procedendo con tutti gli accertamenti del caso. Sul posto sta intervenendo il 118 di Azienda Zero con una serie di ambulanze e un elicottero. In poco tempo sono arrivati anche i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Per l'automobilista purtroppo non c'è stato più nulla da fare. Dalle prime informazioni, l'incidente è avvenuto in via borgo Cremera angolo via Borgonuovo.

Articolo in aggiornamento 

Attualità
13 CONDIVISIONI
Immagine
Nuovo spiato nel caso Paragon: è Francesco Nicodemo, comunicatore vicino al Pd
Paragon, le nuove rivelazioni: “Spiato anche Caltagirone. Il caso si allarga”
Tutto quello che non torna nella relazione del Copasir sul caso Paragon
Francesco Cancellato
Caso Paragon, non solo i giornalisti di Fanpage: spiato anche Roberto D'Agostino, fondatore di Dagospia
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views