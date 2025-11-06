Violento scontro tra un’auto e un bus con 20 studenti nel Torinese: morto l’automobilista, feriti i giovani

Un bus con a bordo 20 studenti si è scontrato con un’auto ad Arignano, nel Torinese. L’impatto è stato violento tanto che l’automobilista è morto sul colpo.

Grave incidente nel Torinese. Un bus con a bordo 20 studenti si è scontrato con un'auto ad Arignano, nel Torinese. L'impatto è stato violento tanto che l'automobilista è morto sul colpo. Ferirti tutti e 20 i ragazzi che stavano andando a scuola: non sarebbero gravi. Sarebbero state coinvolte in tutto 50 persone.

Ora si sta procedendo con tutti gli accertamenti del caso. Sul posto sta intervenendo il 118 di Azienda Zero con una serie di ambulanze e un elicottero. In poco tempo sono arrivati anche i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Per l'automobilista purtroppo non c'è stato più nulla da fare. Dalle prime informazioni, l'incidente è avvenuto in via borgo Cremera angolo via Borgonuovo.

Articolo in aggiornamento