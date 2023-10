Violento scontro tra un furgone e una corriera: due morti e tre feriti nel Trevigiano Tragico incidente a Montebelluna, in provincia di Treviso. Un furgone e una corriera della Mom si sono scontrati frontalmente in via Bassanese per cause e in circostanze ancora da chiarire. Nel violento impatto sono decedute due persone, tre sono invece rimaste ferite.

A cura di Eleonora Panseri

Tragico incidente a Montebelluna, in provincia di Treviso. Un furgone e una corriera della Mom si sono scontrati frontalmente per cause e in circostanze ancora da chiarire.

Secondo quanto riporta Il Gazzettino, lo schianto sarebbe avvenuto intorno alle 15.45 di oggi, sabato 14 ottobre, in via Bassanese. Nel violento impatto sono morte due persone di 80 e 75 anni e tre sono rimaste ferite, di cui una in gravi condizioni.

Nei minuti immediatamente successivi all'incidente i vigili del fuoco sono arrivati sul posto dal distaccamento locale e hanno messo in sicurezza i mezzi coinvolti. Per le due vittime che si trovavano all'interno del furgone il medico del 118 ha potuto solo dichiarare il decesso.

Una delle vittime sarebbe Pietro Gallina, 80 anni, deceduto sul colpo. L'altro passeggero del furgone, invece, di cui non si conoscono le generalità, a parte l'età, 75 anni, sarebbe stato in un primo momento rianimato, ma sarebbe subito dopo deceduto. Sul posto si sarebbero immediatamente recati uno dei due figli e la sorella dell'80enne.

La terza persona, sempre a bordo del primo mezzo, è stata invece stabilizzata dai sanitari del Suem e trasferita in ospedale. Tra i feriti ci sono anche l’autista della corriera della Mom e uno dei sei passeggeri a bordo, anche loro portati al pronto soccorso per ricevere cure e per sottoporsi agli accertamenti del caso. Dopo l'incidente gli altri passeggeri sono stati fatti scendere dal mezzo e sono stati raccolti nell'area di servizio lì vicina.

Sul posto la polizia locale sta indagando sulle cause e sulla dinamica dell'incidente. Secondo quanto ricostruito, il furgone viaggiava da Montebelluna a Caerano di San Marco mentre la corriera arrivava dal senso opposto. Il primo potrebbe aver tentato un sorpasso azzardato dell'altro veicolo e si sospetta anche il coinvolgimento di un terzo mezzo, una Fiat Panda.