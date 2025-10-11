Attualità
Violento impatto tra due auto sulla statale a Ferrara: muoiono una donna e due ragazzi

Nella mattina di oggi 11 ottobre sulla statale Adriatica all’altezza di Ferrara due auto si sono scontrate violentemente. Purtroppo tre persone sono morte: sono una donna e due ragazzi.
A cura di Giorgia Venturini
Immagine di repertorio.
Gravissimo incidente sulla statale Adriatica all'altezza di Ferrara. Stando alle prime informazioni nell'impatto sono state coinvolte due auto, purtroppo tre persone sono morte. Inutile tutti i tentativi di salvare loro la vita.

A dare la notizia è l'Anas: spiega che l'incidente è avvenuto al km 91,55 dove il traffico è "deviato lungo la viabilità locale, per consentire le operazioni di rilievo e soccorsi". Subito è stato dato l'allarme, in poco tempo sul posto si sono precipitate le squadre Anas, le forze dell'ordine e i sanitari del 118. I medici non hanno potuto far altro che accertare i decessi. Le vittime sono una donna e due ragazzi. Gli altri giovani presenti su una delle due auto sono rimasti feriti ma non sarebbero in gravi condizioni.

Da una prima dinamica dell'accaduto, l'impatto si è verificato intorno alle 7.30 al chilometro 92, tra l'agriturismo ‘La Sapienza' e lo svincolo per Monestirolo. Le vittime viaggiavano a bordo di una Fiat Panda che si è scontrata con una Ford con a bordo quattro giovani. La Panda si sarebbe poi ribaltata: le tre persone a bordo sono morte sul colpo. Si indaga per capire le cause dell'incidente. Intanto la strada è stata chiusa da entrambe le direzioni all'altezza del chilometro 92, con deviazioni del traffico verso gli svincoli di Montesanto e San Nicolò.

