Violento impatto tra due auto sulla statale a Ferrara: muoiono una donna e due ragazzi

Nella mattina di oggi 11 ottobre sulla statale Adriatica all’altezza di Ferrara due auto si sono scontrate violentemente. Purtroppo tre persone sono morte: sono una donna e due ragazzi.

Immagine di repertorio.

Gravissimo incidente sulla statale Adriatica all'altezza di Ferrara. Stando alle prime informazioni nell'impatto sono state coinvolte due auto, purtroppo tre persone sono morte. Inutile tutti i tentativi di salvare loro la vita.

A dare la notizia è l'Anas: spiega che l'incidente è avvenuto al km 91,55 dove il traffico è "deviato lungo la viabilità locale, per consentire le operazioni di rilievo e soccorsi". Subito è stato dato l'allarme, in poco tempo sul posto si sono precipitate le squadre Anas, le forze dell'ordine e i sanitari del 118. I medici non hanno potuto far altro che accertare i decessi. Le vittime sono una donna e due ragazzi. Gli altri giovani presenti su una delle due auto sono rimasti feriti ma non sarebbero in gravi condizioni.

Da una prima dinamica dell'accaduto, l'impatto si è verificato intorno alle 7.30 al chilometro 92, tra l'agriturismo ‘La Sapienza' e lo svincolo per Monestirolo. Le vittime viaggiavano a bordo di una Fiat Panda che si è scontrata con una Ford con a bordo quattro giovani. La Panda si sarebbe poi ribaltata: le tre persone a bordo sono morte sul colpo. Si indaga per capire le cause dell'incidente. Intanto la strada è stata chiusa da entrambe le direzioni all'altezza del chilometro 92, con deviazioni del traffico verso gli svincoli di Montesanto e San Nicolò.