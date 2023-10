Violentava le nipotine da quando avevano 8 anni, nonno orco arrestato a Foggia Secondo gli accertamenti investigativi, gli abusi sarebbero andati avanti addirittura per dieci anni, fin da quando le vittime avevano solo 8 anni. Il 70enne di Ordona è accusato di violenza sessuale aggravata.

A cura di Antonio Palma

Immagine di repertorio

Violenza sessuale aggravata nei confronti delle due nipotine minorenni, è la pesantissima accusa di cui deve rispondere un pensionato 70enne di Ordona, in provincia di Foggia, arrestato nelle scorse ore dalla polizia di stato al termine di una delicata indagine, coordinata dalla Procura del capoluogo dauno.

Nei confronti dell’uomo, infatti, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Foggia ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, su richiesta della locale Procura della Repubblica, eseguita questa mattina dagli uomini della squadra mobile della Questura di Foggia.

Secondo l’inchiesta condotta dalla stessa polizia, l’uomo, per lungo tempo e in più occasioni, avrebbe costretto le due nipotine di età inferiore ai 14 anni a subire e a compiere atti sessuali. Secondo gli accertamenti investigativi, gli abusi sarebbero andati avanti addirittura per anni e fin da quando le vittime avevano solo 8 anni.

Secondo gli inquirenti, il 70enne, abusando della sua autorità in casa e della età delle vittime, le avrebbe costrette a violenze sessuali continuate nel tempo. La svolta solo quando una delle due vittime è diventata maggiorenne e avrebbe denunciato i fatti e le violenza subite dal nonno.

Il destinatario dell’ordinanza è stato rintracciato presso le sua abitazione e, al termine degli accertamenti di rito, è stato condotto nel carcere a Foggia, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Come fanno sapere dalla polizia, l’inchiesta ha permesso di raccogliere importanti elementi a carico dell’indagato anche se il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari.