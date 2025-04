video suggerito

"Violentata da 4 ragazzi dopo una festa in spiaggia a Lido di Classe": la denuncia della 17enne di Forlì I fatti sarebbero avvenuti nella notte tra venerdì e sabato su una spiaggia di Lido di Classe, lungo la costa ravennate. Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri chiamati dai medici: al vaglio eventuali testimonianze e immagini della serata.

A cura di Biagio Chiariello

Sono in corso indagini approfondite per chiarire i contorni di una presunta violenza sessuale di gruppo ai danni di una ragazza di 17 anni, originaria di Forlì. I fatti sarebbero avvenuti nella notte tra venerdì e sabato su una spiaggia di Lido di Classe, lungo la costa ravennate. A far scattare l’allarme non è stata direttamente la giovane, ma il personale dell’ospedale di Ravenna, dove la ragazza si è recata dopo l’episodio. I sanitari, come previsto dal protocollo per le violenze sessuali, hanno immediatamente informato i carabinieri, secondo quanto riportato dal Resto del Carlino.

Stando al racconto fornito finora dalla ragazza, gli aggressori sarebbero quattro uomini, presumibilmente di origine straniera. La giovane ha riferito di essere stata avvicinata e poi abusata sulla spiaggia, ma la dinamica dell’accaduto resta ancora da ricostruire con esattezza. La visita medica eseguita presso l’ospedale non ha evidenziato la presenza di lesioni fisiche evidenti. Un dato che, tuttavia, non esclude l’ipotesi di violenza, in quanto l’assenza di traumi non è incompatibile con l’abuso. La violenza sessuale può infatti avvenire anche senza l’impiego diretto della forza fisica, in presenza di coercizioni psicologiche, minacce implicite o condizioni di alterazione della vittima, ad esempio legate all’assunzione di alcol o sostanze stupefacenti.

Gli inquirenti hanno già effettuato i primi sopralluoghi sulla spiaggia indicata, nel tentativo di raccogliere elementi utili all’inchiesta. Si cerca di individuare eventuali testimoni che possano aver visto la ragazza in compagnia di qualcuno durante la notte, e si stanno analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, sia in aree pubbliche che nei pressi di eventuali locali nelle vicinanze. Ogni dettaglio potrebbe rivelarsi cruciale per chiarire quanto realmente accaduto.

È probabile che, già in questa fase preliminare, la Procura abbia aperto un fascicolo contro ignoti ipotizzando il reato di violenza sessuale di gruppo aggravata, anche in considerazione della minore età della presunta vittima. Un ulteriore nodo da sciogliere riguarda l’eventuale uso di alcolici da parte della giovane: resta infatti da accertare se vi sia stata assunzione spontanea o se la somministrazione sia avvenuta sotto costrizione o con l’inganno.