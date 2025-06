Vince 500 euro al gratta e vinci, riscuote, ne compra un altro e ottiene 2 milioni: operaio sbanca

video suggerito

Ci sono giorni in cui tutto sembra girare nel migliore dei modi e la fortuna sembra essere dalla parte giusta ma quanto accaduto a un 60enne operaio toscano della Garfagnna è fuori dal comune. Dopo aver vinto 500 euro al gratta e vinci, infatti, è andato al bar per incassare ma non contento ha deciso di tentare nuovamente la fortuna comprando un nuovo biglietto che si è rivelato quello vincente da due milioni di euro.

Protagonista della storia a lieto fine un operaio di Piano Pieve, frazione di Castelnuovo Garfagnana, in provincia di Lucca, dove da ore non si parla d’altro. Del resto mai vi era stata una vincita milionaria in zona e il fatto che il premio sia andato a un uomo del posto prossimo alla pensione è una notizia che è stata accolta con gioia.

Tutto si è consumato nella mattinata di ieri, sabato 7 giugno, in un frequentato bar ricevitoria del posto, “Da Beppe”, luogo di ritrovo abituale ma anche di giocate da parte dell’operaio. Come ricostruiscono proprio i gestori del locale, che mai avevano visto una vincita del genere, il cliente inizialmente aveva comprato tre biglietti da cinque euro ciascuno grattandoli appena fuori.

Poco dopo ha scoperto di aver vinto la bella somma di 500 euro ed è rientrato nel bar per incassare li soldi. A questo punto con la vincita ha voluto comprare un quarto tagliando scegliendo però questa volta uno da 10 euro. Il tempo di uscire fuori e grattare e ha scoperto che questa volta la vincita era milionaria, ben due milioni di euro.

Una combinazione di eventi a cui forse nemmeno lui credeva vista la possibilità infinitesimale ma che ora è destinata a cambiargli la vita. “In prima battuta anche lui non credeva di aver vinto due milioni di euro. A tutti ci è venuta la pelle d’oca” ha confermato al Tirreno una delle titolari del bar, aggiungendo: “Evidentemente doveva essere il suo giorno fortunato. Siamo contenti che questa somma sia andata a un nostro cliente abituale”.

Nel locale è stata subito festa così come per il fortunato vincitore che si è fatto controllare il biglietto temendo di aver sbagliato. L’uomo che pare abbia confessato di voler andare in pensione tra un paio d’anni, probabilmente anticiperà la scelta godendosi i soldi della vincita dopo aver pagato però i 400mila euro all’Agenzia delle entrate pari alla tassazione del 20 per cento sulle vincite superiori ai 500 euro.