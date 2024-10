Vince 378mila euro col gioco online e non li dichiara: li perde tutti ma deve restituire la pensione all’Inps

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Vince ben 378 mila euro giocando d’azzardo online ma per lo stesso motivo li perde tutti in poco tempo ma nel frattempo si era dimenticato di dichiararli e ora deve anche restituire parte della pensione che intascava perché con quei soldi aveva superato la soglia di legge. Protagonista della storia un pensionato di Lucca ora condannato dal Tribunale a restituire all'Inps 27mila euro di reddito di cittadinanza non dovuto, più 12mila euro dell’assegno sociale percepito.

Come ricostruisce il Corriere fiorentino, per il giudice il fatto che l’uomo abbia perso tutto non lo esime dal restituire quanto incassato indebitamente dall’Inps in quanto, quando è entrato in possesso delle vincite in denaro, non le ha dichiarate come compenso extra. Secondo il giudice, infatti, “a ragionare diversamente, non solo si rischierebbe di alimentare la ludopatia in chi ancora ne soffre, ma anche di creare, in ogni caso, una rete di salvataggio che si risolverebbe in un deresponsabilizzante incentivo al gioco d'azzardo”.

La vicenda ha inizio nel 2019 e prosegue negli anni successivi quando a più riprese il 65enne incassa diverse vincite dal gioco online per un totale di 378 mila euro. Nel frattempo però continua a incassare l’assegno sociale e il reddito di cittadinanza che gli era stato assegnato per il suo reddito. Giocando ancora, però, ha perso tutto quello che aveva guadagnato e anche di più ma nel frattempo i controlli della Guardia di finanza sulle vincite online hanno segnalato il suo caso di somme non dichiarate.

Di conseguenza per lui era scattato il provvedimento dell’Inps per aver superato il limite reddituale previsto per accedere agli assegni percepiti. L’uomo quindi aveva fatto ricorso ma il tribunale ora ha respinto l’istanza che il pensionato aveva fatto contro le richieste dell’Inps. Ora per lui, che vive solo con la pensione sociale, si apre una procedura a parte per il recupero delle somme con piccole trattenute mensili.