Vince 2 milioni di euro con un Gratta e Vinci da 10 a Riccione: "Continuava a chiedere se fosse tutto vero" Ha acquistato un Gratta e Vinci da 10 euro con cui si è aggiudicata un premio da 2 milioni. È successo nella serata di martedì 1 aprile in una tabaccheria di Riccione. Protagonista della storia una signora del posto di circa 70 anni. Il racconto del tabaccaio Gabriele Sanchini: "Continuava a chiederci: 'Ma è vero?'. Anche noi eravamo allibiti".

Ha acquistato un Gratta e Vinci da 10 euro con cui si è aggiudicata un premio da 2 milioni. È successo nella serata di martedì 1 aprile in una tabaccheria di Riccione, in viale Diaz.

Protagonista della storia una signora del posto di circa 70 anni. Come ha raccontato a Il Resto del Carlino il titolare della tabaccheria, Gabriele Sanchini, la donna era così incredula quando ha visto comparire la somma vinta che ha chiesto a lui di continuare a grattare il biglietto fortunato da 2 milioni di euro.

Subito dopo essersi accorta che quanto accaduto non era uno scherzo, è rientrata a casa senza dire parole. “Gestiamo l’attività da 13 anni e una vincita di questa entità non l’abbiamo mai registrata", ha spiegato Sanchini.

"La signora è arrivata in tabaccheria martedì tra le 18.30 e le 18.45. Ha comprato alcuni Gratta e vinci da 10 euro da 50X. Grattati i primi due è passata al terzo, ma a metà si è fermata e ha fatto continuare a me. Non voleva credere di aver vinto 2milioni di euro", ha detto ancora.

"Continuava a chiederci: ‘Ma è vero?'. La cifra era quella, così l’ho convalidata in macchinetta. Secondo me, la giocatrice era un po’ scombussolata, nel senso che a botta fresca non si è resa conto della grande fortuna che le era capitata. – ha aggiunto – Senza esultare se n’è andata via dopo pochi minuti. Anche noi eravamo allibiti, tant’è che la notte successiva per l’ansia non abbiamo dormito”.

Il titolare della tabaccheria non conosce l'identità della signora fortunata. “Non credo si tratti di un’assidua giocatrice, almeno qui da noi capitava non più di un paio di volte al mese", ha spiegato.

E ha aggiunto: “In passato da noi c’è chi ha vinto 10mila o 15mila euro al Lotto, 87mila al Superenalotto, ma col Gratta e vinci abbiamo avuto solo 3 vincite da 10mila euro. Che dire, siamo contenti! L’altra sera ci ha chiamato anche la Lottomatica, il suo rappresentante è venuto a farci i complimenti”.