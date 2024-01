Vicenza, scoperti due drammi della solitudine: un anziano morto in casa da 6 giorni, un altro da 20 Nel giro di una manciata di ore sono stati trovati i corpi senza vita di un uomo di 81 anni e di uno di 61: nessuno li aveva cercati per giorni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Due tragedie della solitudine sono state scoperte nel giro di una manciata di ore a Vicenza: sabato sera il corpo senza vita dell'81enne Beppino Beato è stato rinvenuto in una casa di strada Postumia. Dell'uomo non si avevano notizie da sei giorni. Poche ore dopo, nella giornata di ieri, in un appartamento del villaggio giuliano dalmata di Campedello è stato trovato il cadavere di Renato Fabris, 61 anni: non rispondeva ai famigliari dalle feste di Natale, e da quasi venti giorni nessuno riusciva a contattarlo.

Beppino Beato, 81 anni, abitava al civico 182 di strada Postumia, in una dependance di un complesso residenziale. Per molti anni aveva lavorato alle acciaierie Valbruna ed era stato un apprezzato sindacalista, mentre nel tempo libero era allenatore di calcio. La passione più grande di Beppino però era il suo cane Terry, ora affidato a un amico.

Gli amici, non lo sentivano da giorni e domenica sera è stato proprio uno di loro ad andare a controllare cosa fosse accaduto. La porta di casa era aperta: è bastato girare la maniglia per entrare e trovare l'81enne riverso a terra. Immediata la chiamata ai carabinieri e al Suem. Dalle prime analisi, sembrerebbe trattarsi di una morte naturale: non pare che sul corpo di Beato ci fossero segni di violenza e nemmeno che dall'appartamento fosse stato asportato materiale o contanti.

Di Renato Fabris, 61 anni, non si avevano notizie dal giorno di Natale. Nell'ultimo periodo i suoi cari avevano deciso di contattarlo, ma non avendo mai ottenuto risposta ieri pomeriggio hanno deciso di vederci chiaro: i parenti di Renato Fabris, vicentino di 61 anni, hanno chiamato il 113. La questura ha inviato una volante e ha attivato i vigili del fuoco. I pompieri, arrivati dal comando di via Farini, hanno aperto la porta e hanno trovato il corpo dell'uomo, che sarebbe deceduto per cause naturali da una ventina di giorni. Nell'appartamento, oltre al forte odore, non è stato notato niente di strano e sulla porta non c'erano segni di effrazione.