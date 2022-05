Vicenza, investito sulle strisce dall’auto di un 89enne: muore liceale di 18 anni Andrea Boschieri, studente dell’istituto Vicenza Oxford, è morto a due giorni di distanza dall’incidente in strada Ca’ Balbi. La famiglia ha donato gli organi.

A cura di Biagio Chiariello

Era stato investito venerdì sera poco dopo le 21 mentre attraversava la strada Ca’ Balbi, Vicenza, a piedi. Ieri 22 maggio Andrea Boschieri è morto in ospedale a Vicenza. Aveva appena 18 anni. Ad investirlo un uomo di 89 anni residente a Vicenza e i rilievi e la ricostruzione della dinamica sono in capo alla Polizia Locale di Vicenza. Andrea aveva frequentato l’Istituto San Gaetano e ora studiava al Liceo europeo Vicenza Oxford con l’obiettivo di diventare operatore socio sanitario

L'incidente mortale

La macchina con l’anziano alla guida ha travolto in pieno lo studente, mentre stava attraversando la strada all'altezza del civico numero 266, nelle vicinanze della gelateria "Dolcelisa", di fronte a diversi testimoni che gli hanno subito prestato soccorso e che hanno attivato immediatamente gli operatori sanitari chiamando la centrale operativa del Suem 118. L'impatto ha sbalzato il giovane a diversi metri di distanza. La situazione si è subito rivelata disperata: gravissimi i traumi riportati da Andrea, che è sopravvissuto appena due giorni, nonostante i medici abbiano fatto il possibile per salvargli la vita. All’anziano residente a Vicenza che era già stato denunciato per lesioni stradali ora verrà contestato un reato ben più grave: quello di omicidio stradale.

Il dolore per la morte di Andrea Boschieri

Una volta stabilizzato dai soccorritori, il 18enne è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Bortolo, dove è stato ricoverato nel reparto di rianimazione. Nonostante gli sforzi del personale ospedaliero, le lesioni e i traumi riportati si sono rivelati troppo gravi. Una notizia, la scomparsa del giovane già studente dell'istituto San Gaetano, che ha destato grande dolore anche sui social network: tantissimi i messaggi di cordoglio e solidarietà per la famiglia di Andrea Boschieri. La famiglia ha donato gli organi