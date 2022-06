Vicenza, 42enne uccisa in strada a colpi di pistola dall’ex compagno: il killer fugge in auto Una donna di 42 anni è stata uccisa a colpi di arma da fuoco dall’ex compagno. La vittima si trovava in strada a Vicenza al momento dell’aggressione. Il killer ha fatto perdere le sue tracce.

A cura di Gabriella Mazzeo

Una donna di 42 anni è stata uccisa dall'ex compagno a colpi di pistola. La vittima si trovava in strada a Vicenza, dove viveva da anni insieme ai due figli. L'uomo è attualmente in fuga: le forze dell'ordine stanno lavorando per mettersi sulle sue tracce. Secondo le prime informazioni sul caso, l'omicidio è avvenuto in mattinata, intorno alle 9.30.

A chiamare i soccorsi, i cittadini che hanno assistito alla scena in via Antonio Vigolo. Il killer sarebbe fuggito a bordo di un'automobile. Sul posto anche il 118 che ha cercato di salvare la vita alla donna di 42 anni, purtroppo deceduta sul colpo a causa delle gravi ferite riportate.

L'area dove è avvenuto il femminicidio è stata transennata. Alcuni testimoni hanno raccontato di aver udito il suono di diversi colpi di pistola dall'interno delle loro case. Quando si sono precipitati in strada per capire cosa stesse accadendo, l'assassino si è dato alla fuga in macchina, ripartendo a tutta velocità. Sono in corso le ricerche anche con posti di blocco sulle principali vie di comunicazione.

Al caso stanno lavorando i carabinieri di Vicenza, coadiuvati dalle forze di polizia accorse sul luogo della tragedia per effettuare tutti i rilievi del caso. Le generalità della vittima non sono ancora state rese note: secondo le prime informazioni, la 42enne aveva appena accompagnato a scuola i due figli.

Subito dopo il suono della campanella, è risalita in auto e ha guidato fino a via Antonio Vigolo. Il killer avrebbe iniziato a sparare mentre la donna era ancora dentro la vettura per poi allontanarsi a tutta velocità.

Il quartiere nel quale si è verificata la tragedia si trova nella periferia sud della città, ai piedi di Monte Berico. L'ipotesi è che la donna potesse avere un appuntamento con l'ex compagno. Secondo quanto reso noto, l'uomo era in auto da solo e non vi sarebbero complici.