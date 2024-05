Viaggio a Lajatico, secondo comune più ricco d’Italia: “Qui 1400 residenti ma siamo conosciuti nel mondo”

video suggerito

È un comune di 1400 abitanti il secondo più ricco d'Italia dopo Portofino secondo la classifica stilata in seguito alla pubblicazione dei dati sui redditi procapite dichiarati al Fisco nel 2023 dai cittadini italiani e diffuso dal dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia.

Lajatico si trova a circa 30 minuti da Volterra, in Toscana, e oltre ad essere il secondo comune più ricco d'Italia dopo Portofino, è anche uno dei centri più piccoli del nostro Paese con 1400 abitanti, quasi tutti adulti o anziani.

Il paese d'origine di Andrea Bocelli ha dichiarato un reddito procapite di 52.955 euro, di poco superiore ai 52.397 euro registrati nel 2021. Secondo Lorenzo Favilli, della Pro Loco di Lajatico, la classifica è "influenzata" proprio dalla fama e dal reddito del noto cantante.

"Si tratta di una classifica un po' ‘drogata' dall'influenza del nostro cittadino più famoso, Andrea Bocelli – ha spiegato in un'intervista telefonica con Fanpage.it -. Lui risiede qui e fa tante attività qui, questo ha ovviamente contribuito alla fama di Lajatico nel mondo. Rispetto a 15 anni fa, il turismo è aumentato e anche le strutture dedicate agli affitti brevi. Qui la maggior parte delle persone vive con impieghi in banca dove si guadagna dignitosamente, ma senza Bocelli saremmo probabilmente un comune nella media per ricchezza procapite".

Lajatico

Cosa ha contribuito alla crescita del turismo a Lajatico?

Sicuramente il concerto che Bocelli organizza ogni anno nel nostro comune. Questo ha permesso a Lajatico di iniziare a vivere anche di affitti brevi e di Airbnb. Fino a 15 anni fa per i residenti era impensabile: siamo 1400 persone, viviamo tra le colline e qui non ci sono tantissimi servizi, anche se la nostra quotidianità è tranquilla.

Perché dice che fino a qualche anno fa era impensabile che potesse nascere un mercato così fitto di affitti brevi?

Perché qui la maggior parte dei residenti lavora nella banca del comune. Si tratta di un buono stipendio, ma comunque è nella media. La crescita del turismo era una svolta alquanto inaspettata che ha lati sia positivi che negativi.

Le colline di Lajatico

Quali?

Tra i lati positivi di questa fama a livello mondiale è che si ha la possibilità di organizzare molti più eventi. Come Pro Loco abbiamo potuto organizzare una serie di eventi con il Teatro del silenzio e personaggi noti in Italia come Giovanni Caccamo o Vittorio Sgarbi. Queste cose portano ulteriore risonanza al comune, anche se la fama di Andrea Bocelli fa la maggior parte del lavoro anche con il concerto che organizza ogni anno nelle nostre zone.

Tra quelli negativi, sicuramente gli investimenti fatti sul territorio "solo" per i turisti. Molte case diventato Airbnb per gli affitti brevi e sono ad esclusivo uso e consumo di chi arriva da fuori. In inverno poi dobbiamo fare i conti con tanti servizi che non ci sono, ma si tratta delle problematiche comuni a tutti i piccoli borghi.

Ad esempio?

Per esempio la scuola media, l'anno scorso non si sono formate le classi. Quest'anno c'è stata la possibilità di far studiare i nostri bambini qui a Lajatico, ma probabilmente già da settembre la scuola chiuderà i battenti. Qui i ragazzini sono pochi e il nostro comune dista circa 30 minuti da Volterra, bisogna arrivarci in auto perché coi mezzi pubblici è impossibile.

Da noi i bambini sono pochi, ma vivono bene e i genitori non hanno ansie. Magari avvertono un po' la "noia" di un centro piccolo e poco collegato. Bisognerebbe trovare una sinergia tra comuni per rendere questi luoghi bellissimi e immersi nella natura vivibili anche d'inverno e non solo da turisti.