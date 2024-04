video suggerito

Quali sono le città più ricche d'Italia: la classifica in base ai redditi dichiarati al fisco Sono stati pubblicati i dati sui redditi dichiarati nel 2023, diffusi come ogni anno dal dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia, che fotografano un'Italia spaccata a metà e permettono di stilare la classifica dei Comuni 'più ricchi' d'Italia. Ecco cosa è emerso dalle dichiarazioni degli italiani.

A cura di Eleonora Panseri

Portofino in cima alla classifica delle città più ricche d'Italia

Pubblicati i dati sui redditi dichiarati nel 2023 (anno di imposta 2022), diffusi come ogni anno dal dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia, che permettono di stilare la classifica dei comuni ‘più ricchi' d'Italia e fotografano un'Italia spaccata a metà.

A conquistare il primo posto della lista è il comune Portofino, in Liguria, con 281 persone che dichiarano un reddito medio poco più alto di 97 mila euro annui, seguono Lajatico, in provincia di Pisa, dove 965 contribuenti dichiarano in media 56 mila euro annui, e Basiglio (Milano), con 53 mila euro.

All'ultimo posto c'è invece un piccolo comune in provincia di Como, Carvagna, dove solo 87 contribuenti, su 172 abitanti, hanno presentato i modelli fiscali, dichiarando un reddito medio di appena 7.402 euro. Ma è un'eccezione per la Lombardia, visto che dai dati sulle dichiarazioni Irpef 2023 spicca come regione più ricca d'Italia, con un reddito medio di 27.890 euro.

Questa è seguita dalla provincia autonoma di Bolzano (27.230 euro), mentre la Calabria è la regione con il reddito più basso (17.160 euro). "Persiste una distanza significativa tra il reddito medio delle regioni centro-settentrionali e quello delle regioni meridionali e le isole", visto che in Sicilia si ferma a 18 mila euro e in Sardegna a 19 mila, sottolinea il Mef.

Confrontando invece i capoluoghi, Bologna è al 119mo posto con 29 mila euro, Roma al 124esimo con un reddito di 28.900 euro, Firenze al 220mo con 27 mila, Venezia al posto numero 800 con 24 mila euro, Napoli al numero 1.985 con 22.700, Palermo al 2.400 con 22 mila.

L'origine dei redditi dichiarati dagli italiani

I dati delle dichiarazioni descrivono anche l'origine dei redditi degli italiani: quelli da lavoro dipendente e da pensione rappresentano circa l'83% del reddito complessivo dichiarato, e che il reddito medio più elevato è quello da lavoro autonomo, pari a 64.670 euro, mentre il reddito medio dichiarato dagli imprenditori (titolari di ditte individuali) è pari a 27.420 euro. I lavoratori dipendenti dichiarano mediamente 22.280 euro e i pensionati 19.750 euro.