Test Medicina 2024, online il database con 3.500 quesiti per i test di accesso alla facoltà È online il database contenente le 3.500 domande dalle quali verranno estratti i quesiti per i test di ingresso alle facoltà di Medicina e Veterinaria previsti il 28 e il 29 maggio.

A cura di Gabriella Mazzeo

Da oggi gli studenti che a fine maggio dovranno sostenere le prove universitarie di accesso alle facoltà di Medicina e Veterinaria potranno accedere al database da cui verranno estratti i quesiti per le prove. A dirlo è la ministra dell'Università e della ricerca Anna Maria Bernini. Tutti gli studenti potranno iniziare ad esercitarsi in vista della prima prova che si terrà a fine maggio. Quest'anno le 60 domande saranno estratte dalla banca dati ora online. "Abbiamo voluto renderla pubblica – ha spiegato – per superare le criticità che si erano manifestate con i vecchi quiz. Si tratta di una tappa intermedia, perché c'è una riforma alle porte con un obiettivo chiaro: mettere lo studente e le sue aspirazioni al centro della nostra azione".

Il database è consultabile attraverso il portale e al sito realizzato ad hoc dal Consorzio Cineca. Al suo interno vi sono tutte le 3500 possibili domande e relative risposte per le prove previste il 28 maggio per la facoltà di Medicina e il 29 per Veterinaria. Gli studenti potranno eseguire le simulazioni di test in forma anonima e l'esito sarà valutato da un applicativo di intelligenza artificiale. Con un codice identificativo scelto dallo studente. sarà possibile ripetere i test su versioni di volta in volta mirate in base alle prove sostenute in precedenza, affrontando gli argomenti nei quali sono state riscontrate le maggiori criticità da parte del ragazzo.

I quiz vertono, infatti, sulle cinque materie richieste (competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi, ragionamento logico e problemi, chimica, biologia, fisica e matematica) e consentono di filtrare le domande per argomento e parola chiave. Lo strumento servirà a permettere a tutti di valutare il proprio livello generale di conoscenza sulle materie oggetto dei test.