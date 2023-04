Verona, cameriere pestato per aver difeso una collega insultata da 18 clienti ubriachi Cristian Sicuro, responsabile di sala di un ristorante del centro di Verona, è stato aggredito da un gruppo di giovani che stava importunando una sua collega.

A cura di Davide Falcioni

Cristian Sicuro. Foto de L’Arena

In 18 contro uno: è successo martedì scorso al Ristorante Maffei di Piazza delle Erbe, a Verona, dove il cameriere Cristian Sicuro, responsabile di sala del locale, è stato aggradito da un gruppo di giovani che stava importunando una sua collega. L'uomo ha rimediato una prognosi di trenta giorni, un taglio sotto l’occhio destro che ha richiesto diversi punti di sutura e la frattura del setto nasale.

La comitiva di ragazzi aveva raggiunto il ristorante poco prima: erano tutti visibilmente ubriachi e dopo aver chiesto di poter cenare sono stati fatti accomodare in una sala che ospita anche la cantina del ristorante, in cui erano conservati diversi vini pregiati. Cristian, che aveva già notato il comportamento maleducato di alcuni di questi giovani, era intervenuto più volte per evitare danni e problemi al resto della clientela. La situazione però è improvvisamente degenerata quando una cameriera, intervenuta per pulire il disordine che il gruppo ha provocato rovesciando piatti e bicchieri sul pavimento, è stata ripetutamente offesa.

Alla fine della cena, infatti, Cristian ha fatto notare al gruppo di giovani il loro comportamento poco educato verso la donna, ma a questo punto uno dei membri ha reagito sferrando un pugno diretto al volto del cameriere. La situazione è poi ulteriormente peggiorata quando una ragazza ha preso un centrotavola e lo ha tirato in faccia a Cristian. Anche altri membri della comitiva si sono scagliati contro il cameriere ed hanno inferito contro di lui.

Per fortuna il titolare del locale, Luca Gambaretto, è riuscito a chiamare la polizia e a rincorrere gli aggressori filmando la scena. Il video è stato consegnato alle forze dell'ordine, che indagheranno per identificare i responsabili e denunciarli.