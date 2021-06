Prima una furiosa lite, poi il volo di almeno 12 metri dal balcone di casa. Un uomo di 45 è ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale di Vercelli dove è giunto questa mattina in codice rosso dopo essere stato soccorso dal personale medico. Sulla vicenda indagano i carabinieri che stanno tentando di ricostruire l'accaduto.

Stando a quanto ricostruito finora sembra che l'uomo sia precipitato al culmine di un litigio avvenuto nell'appartamento dove vive a Vercelli con la sua compagna: una lite furibonda culminata in tragedia per motivi ancora da chiarire. Sul posto sono giunti i soccorritori del 118 insieme con i carabinieri. L'uomo, che ha riportato ferite gravissime, è stato trasportato dal 118 all'ospedale di Vercelli in codice rosso.

Ferita anche la compagna

Ferita anche la donna che era in casa con lui, una 26enne, che ha riportato però ferite molto più lievi ed è stata trasportata in ospedale in codice verde. Sulla vicenda indagano le forze dell'ordine che stanno tentando di chiarire la dinamica dell'accaduto.