Non ce l’ha fatta la catechista di Vercelli che aveva accusato un malore durante la dad e che era stata soccorsa proprio grazie ai suoi studenti e alle loro famiglie, che avevano capito che era successo qualcosa. La donna, colpita da emorragia cerebrale mentre faceva lezione ai suoi studenti, è morta all’ospedale di Novara. Italiana di origine dominicana, l’insegnante di catechismo aveva quaranta anni e si chiamava Isabel De La Cruz Rodriguez. Descritta come una donna solare e travolgente, era sempre presente alle attività della parrocchia di San Paolo, dove svolgeva la sua attività di catechista.

Il dolore sui social per la morte della catechista – “Isabel, un vulcano di energia: la tua morte è davvero un fulmine a ciel sereno”, il ricordo di Martina Miazzone, consigliere comunale e come la quarantenne catechista in San Paolo. Tanti i ricordi apparsi in queste ore su Facebook. Anche don Augusto Scavarda ha voluto ricordarla pubblicando sul suo profilo una foto di Isabel durante un pellegrinaggio di qualche anno fa: “Il tuo sorriso ha illuminato tante persone che continuano a volerti bene. Il Signore ti accolga tra i suoi eletti”, ha scritto.

Isabel aveva accusato un malore durante la dad – La donna si era sentita male la scorsa settimana mentre era collegata in didattica a distanza con i suoi bambini. Improvvisamente, secondo quanto ricostruito, la catechista era scomparsa dal video, allarmando in particolare un bambino che aveva poi chiamato la madre e che a sua volta aveva fatto scattare i soccorsi. Intubata sul posto, la quarantenne era stata portata in ospedale in condizioni gravi.