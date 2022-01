Strambino, i corpi di due coniugi trovati in un’auto: si ipotizza l’omicidio-suicidio Le forze dell’ordine hanno ritrovato i corpi di due coniugi di 71 e 63 anni all’interno di un’auto parcheggiata nei pressi di una cascina a Strambino. Si ipotizza l’omicidio-suicidio.

A cura di Gabriella Mazzeo

Immagine di repertorio

Sono stati ritrovati i corpi senza vita di due coniugi di 71 e 63 anni all'interno di un'auto parcheggiata nei pressi di una cascina in via Vercelli, a Strambino. A ritrovare i due cadaveri, gli agenti della locale compagnia dei carabinieri. Secondo le prime informazioni pervenute, si tratterebbe di un omicidio-suicidio le cui cause sono ancora tutte da accertare. A dare l'allarme in mattinata, alcuni parenti che avevano contattato i carabinieri perché non avevano notizie della coppia da alcuni giorni.

In aggiornamento