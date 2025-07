Venezia, video denuncia di una studentessa: “Cacciata di casa all’improvviso e insultata, terrona di m…”

La nostra redazione riceve segnalazioni e racconti di lettori sulla situazione degli alloggi per studenti in Italia. Se hai una storia simile, puoi raccontarcela cliccando qui.

Una studentessa che si allontana da casa dopo uno sfratto anticipato e che battibecca con la proprietaria dell’alloggio che la incalza: “Sei una gran maleducata Sei una terrona di m…” è la video denuncia di una studentessa universitaria a Venezia diffusa e rilanciata sui social dal sindacato studentesco dell’Unione degli Universitari UDU che parla di “episodio inaccettabile”. “È stata cacciata di casa dalla proprietaria che ha motivato la sua scelta con frasi intrise di razzismo e pregiudizi antimeridionalisti” accusano gli studenti.

“Venezia è una città universitaria e non può tollerare discriminazioni di questo tipo, né tra le calli né nelle stanze in affitto” accusano dal sindacato degli studenti denunciando una situazione a che a loro dire non sarebbe affatto isolata. “Un episodio inaccettabile, non è solo un fatto personale ma il sintomo di un clima sempre più ostile nei confronti di chi studia, lavora, vive e contribuisce alla città, ma viene trattato come corpo estraneo solo per provenienza geografica” hanno scritto a corredo del video, aggiungendo: “Ci schieriamo al fianco della ragazza colpita e di tutte le persone che ogni giorno subiscono abusi e discriminazioni”.

L’episodio nei giorni scorsi prima della naturale scadenza del contratto che era fissato al 30 luglio. Dal battibecco si evince una situazione tesa per precedenti questioni relative all’alloggio. Nel filmato infatti si sentono le due discutere mentre la ragazza si allontana. Secondo la giovane, sarebbe stata cacciata dall’alloggio dalla sera alla mattina.

Quando la ragazza chiede di spiegazioni sui motivi dell’allontanamento improvviso, dall’altra parte la voce dice: “Sei altezzosa, arrogante, una gran maleducata” per poi aggiungere “Dove pensi di arrivare nella vita?”. Infine l’offesa: “Sei una terrona di m…”.

“Ah terrona a me, grande” risponde la studentessa, aggiungendo: “Viaggio da sola da 5 anni e sono stata in più di 12 Paesi. Ho convissuto con persone di ogni età e non mi è mai capitato che mi si mancasse così di rispetto. Studio e lavoro mantenendomi da sola”. Infine l’accusa generalizzata a sua volta quando ormai la proprietaria è rincasata: “Ah i veneziani, questi sono i veneziani”.