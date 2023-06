Venezia: travolto da un’Audi mentre torna a casa in bicicletta: bimbo di 12 anni morto sul colpo L’incidente intorno alle 16 a Mirano, in provincia di Venezia. Il piccolo stava tornando a casa in bicicletta quando è stato travolto da un’Audi guidata da un quarantenne: per lui non c’è stato nulla da fare.

A cura di Davide Falcioni

Una tragedia della strada si è consumata poco dopo le 16 di oggi a Mirano, in provincia di Venezia. Stando alle prime ricostruzioni un bambino, in sella alla sua bici, stava percorrendo via Viasana per tornare a casa quando all'altezza di via Don Orione è stato travolto da un'Audi guidata da un quarantenne. Il piccolo, che aveva 12 anni, era ormai a poche centinaia di metri dalla sua abitazione.

Subito l'automobilista ha tentato di rianimare il ragazzino, in attesa dei soccorsi. Sul posto sono immediatamente sopraggiunti i soccorritori del Suem in ambulanza, ma per la vittima non c'è stato niente da fare. Il giovane, residente a Campocroce di Mirano, è stato sbalzato sul parabrezza della vettura, sfondandolo. La strada è stata chiusa al transito per consentire alla polizia locale dell'unione comuni Miranese di eseguire i rilievi per stabilire la dinamica dell'incidente. Sul posto è arrivato anche il sindaco di Mirano, Tiziano Baggio, che ha raggiunto i familiari.

Centinaia di ciclisti uccisi ogni anno sulle strade italiane

I numeri Istat relativi al 2021 dicono che quell'anno sono stati 229 i ciclisti morti in incidenti stradali in Italia e 18.037 i feriti. I ciclisti morti in ambito urbano sono stati 141. Le regioni con più ciclisti morti nel 2021 sono state Emilia Romagna (41) e Lombardia (37) e rispetto al 2010 il tasso di mortalità dei ciclisti è aumentato in Liguria, Trentino Alto Adige, Umbria, Campania e Sicilia.

Tra i comportamenti errati alla guida che vengono segnalati, i più frequenti si confermano essere la distrazione, il mancato rispetto della precedenza e la velocità troppo elevata. I tre gruppi costituiscono complessivamente il 39,7% dei casi (78.477), per un valore che valore che si prospetta stabile nel tempo. I ciclisti risultano essere fra le persone più vulnerabili rappresentando il 50,9% dei morti sulle strade.