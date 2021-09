Venezia, tragico frontale nella notte: Giulia muore a 29 anni Una ragazza di 29 anni, Giulia Segato, è rimasta vittima di un incidente mortale. È successo la scorsa notte in provincia di Venezia. L’impatto, avvenuto contro un’altra auto, non ha lasciato scampo alla ragazza e gli operatori del 118 hanno dovuto dichiarare il decesso e trasferire il cadavere all’obitorio. Nessun danno per l’autista del secondo mezzo coinvolto.

A cura di Mariafrancesca Stabile

La scorsa notte una ragazza di 29 anni, Giulia Segato, ha perso la vita in un incidente stradale. Il sinistro, che ha coinvolto un’altra auto oltre a quella della vittima, è successo a Fiesso d’Artico, in provincia di Venezia. Nessun danno per l’autista dell’altra vettura. Si indaga sulla dinamica dell'incidente.

Un incidente mortale si è verificato intorno alla mezzanotte di ieri in provincia di Venezia. È morta sul colpo Giulia Segato, di Fiesso d’Artico. La sua vita si è fermata a 29 anni, quando la Lancia Ypsilon bianca, che guidava la ragazza, si è schiantata in un impatto frontale contro un’altra vettura. Il conducente dell’auto coinvolta nell’incidente non ha riportato nessuna lesione ed è stato assistito dai sanitari. Sono intervenuti immediatamente gli operatori del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco, ma per Giulia non c’era più niente da fare.

È stato possibile solo estrarre il corpo della ragazza e trasferirlo all’obitorio. Le operazioni di soccorso sono durate circa due ore, causando rallentamenti al traffico, dovuti anche al trasferimento dell’auto completamente distrutta. Sono al vaglio degli inquirenti gli ultimi attimi prima del decesso di Giulia. Bisognerà accertare che l’autista della seconda vettura coinvolta non abbia avuto nessuna responsabilità nell’impatto, avvenuto all’altezza di un incrocio di Fiesso. Giulia, che si era laureata in lettere moderne a Padova, aveva conseguito un master in economia e lingue dell’Europa orientale all’Università Ca’ Foscari di Venezia. Appassionata di motori e Harley Davidson, ha perso la vita, purtroppo, proprio sulla strada.