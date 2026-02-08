Venezia, motoscafo in avaria urta due gondole: 4 turisti sbalzati in acqua, il video dello scontro

Tre turisti peruviani e un gondoliere sono finiti in acqua: i quattro sono stati tempestivamente recuperati dai sommozzatori del 115 e dai vigili del fuoco e non hanno riportato lesioni.

Tutto è bene quel che finisce bene, ma per un attimo questa mattina si è temuto il peggio a Venezia a causa di una collisione tra alcune imbarcazioni: è successo in Canal Grande, dove un motoscafo Alilaguna in avaria ha perso il controllo e ha urtato una barca e due gondole a bordo delle quali viaggiavano otto persone, la metà delle quali sono finite in acqua.

L’incidente si è verificato intorno alle 11 di oggi, domenica 8 febbraio, in uno dei tratti più trafficati della principale arteria acquea cittadina. Stando a quanto emerso il comandante della barca da trasporto passeggeri ha cercato di tenere la situazione sotto controllo, ma il natante in avaria non rispondeva ai comandi e l'impatto con le altre imbarcazioni è stato inevitabile. Ad avere la peggio, finendo in acqua, sono stati tre turisti peruviani e un gondoliere: i quattro sono stati tempestivamente recuperati dai sommozzatori del 115 e dai vigili del fuoco e non hanno riportato lesioni; sono stati messi al sicuro all'hotel Marconi proprio di fronte alla riva e non sembra abbiano avuto bisogno di cure mediche.

Scosso il conducente del motoscafo: "Il nostro dipendente molto provato è stato accompagnato all'ospedale per sottoporsi a tutti gli esami del caso, test del tasso alcolico e quello delle sostanze stupefacenti – ha commentato subito il presidente di Alilaguna, Fabio Sacco -. Il motoscafo verrà trainato in un cantiere per indagini e poi per la riparazione".

La dinamica dell’incidente è ora al vaglio delle autorità competenti. L’episodio ha causato forti rallentamenti al traffico acqueo in Canal Grande, con inevitabili disagi per gondolieri, vaporetti e taxi acquei. Le operazioni di messa in sicurezza e recupero dei natanti sono proseguite per diverse ore. Il reparto della navigazione della polizia locale, di competenza per le acque interne, svolgerà le indagini del caso.